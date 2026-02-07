道瓊狂飆1206點首突破5萬點大關 Nvidia大漲7.8%

在連跌兩天之後，道瓊工業指數6日反彈大漲，一舉衝破5萬點創下新高。（路透）

美股6日強勁反彈，創下去年5月以來表現最好的一天，道瓊突破5萬點大關，科技股收復本周稍早絕大多數虧損，比特幣暫時止跌。晶片公司是6日這波全面漲勢的重要推手，本周稍早原本出現10%跌幅的Nvidia輝達(另稱英偉達)，股價一口氣上漲7.8%，博通(Broadcom)股價也漲7.1%，抵消本周原本跌幅。超微(AMD)上漲8.3%，費城半導體指數(PHLX Semiconductor Index)收盤上漲5.7%。

史坦普500指數(S&P 500)6日上揚1.97%，上漲133.90點，收在6932.30點，是2025年5月以來最佳單日表現。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)上漲1206點，漲幅2.5%，首度站上5萬大關，收於5萬115.67點。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)同樣躍升2.2%，收在2萬3031.21點。

輝達博通 史指最強動力

美聯社報導分析，輝達與博通是6日史坦普500指數飆升的最強動力，主要原因在於預期客戶將持續為人工智慧(AI)技術支出。亞馬遜(Amazon)執行長賈西(Andy Jassy)5日晚間表示，預計今年將投入大約2000億元，把握人工智慧、晶片、機器人技術以及低軌道衛星等領域的千載難逢機會。

然而，大手筆投資的本身同樣引發擔憂。Google母公司Alphabet前一天也宣布大規模投資，但外界關注重點在於投入資金到頭來能否創造足夠龐大的利潤。由於外界對巨額投資抱持疑慮，亞馬遜股價6日下跌5.6%。

史坦普500指數6日止跌回升之前，過去四周當中有三周都是下跌，背後原因除了對華爾街影響甚深的科技巨頭巨額支出引發疑慮，市場還擔心AI可能搶走軟體公司客戶，導致股市受到衝擊。AI公司Anthropic發表可以用在法律服務等自動化免費工具之後，軟體類股普遍受到重挫。

比特幣連續幾周下跌，6日終於趨於穩定。最近這波跌幅使得比特幣價格與2025年10月間的新高價位相比，縮水幅度超過一半。比特幣5日晚間一度跌到近6萬元，6日回升到超過7萬元。

比特幣止跌 相關股價漲

比特幣止跌回升，在華爾街帶動與加密貨幣經濟相關的企業股價，線上證券交易平台羅賓漢市場(Robinhood Markets)6日大漲14%，成為史坦普500指數當中漲幅最大的股票。加密貨幣交易所Coinbase Global則上漲13%，以購買並持有比特幣為業務核心的Strategy公司，股價更飆升26.1%。

