道瓊突破4萬9000點前進5萬點 這個疫情後許久不見的名字是帶頭力量

華爾街股市1月6日晶片類股在人工智慧樂觀情緒重燃下大幅上揚，莫德納（Moderna）股價強勢反彈，道瓊工業平均指數更創歷史新高，一舉大漲近500點，突破4萬9000點里程碑。



莫德納股價在美國銀行全球研究部調升其目標價後大幅躍升，帶動標普500指數醫療保健類股指數上漲。

黃仁勳拉斯維加斯秀新AI處理器



記憶體與儲存技術類股跟隨上揚，原因是輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展上詳細介紹即將推出的AI處理器，當中包含全新儲存技術層級。

西數、希捷科技、美光科技等股價皆創歷史新高。

費城半導體指數也觸及歷史高點，使其在2026年開年首三個交易日累計漲幅約達8%。

聖路易斯Argent Capital投資組合經理人杰德．艾勒柏克（Jed Ellerbroek）表示：「我認為大型科技股本季財報將非常強勁，所有資本支出預估都將再度上修。」

投資人正期待可靠經濟數據出爐，以觀察創紀錄43天聯邦政府關門影響逐漸消退，1月7日將公布的職缺與勞動流動調查（JOLTS），以及1月9日的12月就業報告。若就業數據低於預期，將強化央行降息的可能性。

道瓊指數逼近歷史性5萬點大關



在接下來幾周進入第4季財報季之際，華爾街估值仍相對偏高。

根據倫敦交易所集團（LSEG）數據，標普500指數目前本益比約為22倍預期獲利，低於11月的23倍，但高於該指數五年平均的19倍。

根據初步數據，標普500指數上漲42.92點，或0.61%，收在6944.97點；那斯達克綜合指數上漲147.40點，或0.63%，收在23543.22點；道瓊工業平均指數上漲489.12點，或1.00%，收在49466.30點。

1月6日公布數據顯示，標普全球12月綜合採購經理人指數終值從前月的53.0降至52.7，服務業採購經理人指數則從52.9降至52.5。



市場同時消化里奇蒙聯邦儲備銀行總裁湯瑪斯．巴爾金（Tom Barkin）的談話，他重申美國央行對進一步降息採取謹慎態度，這與聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）在福斯商業頻道專訪中呼籲積極降息的立場形成對比。



美國投資人用錢投票贊成拘捕馬杜洛行動



投資人對美國部隊上周末逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，可能引發更廣泛地緣政治後果的擔憂置之不理，反而押注此舉將為美國企業開啟取得委內瑞拉石油儲備的管道。



石油類股在上個交易日強勁上漲後出現回落，埃克森美孚與雪佛龍等巨頭股價下跌。輝達黃仁勳對公司新晶片效率的評論，引發市場對資料中心冷卻系統需求的擔憂。

強生控制與特靈科技股價下跌。美國國際集團股價重挫，原因是該保險巨頭宣布執行長彼得．扎菲諾（Peter Zaffino）將卸任。



