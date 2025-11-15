道瓊續跌309點 那指回神上漲30.23點

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，

財訊快報 ・ 1 天前