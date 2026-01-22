道瓊衝破4.9萬點！ AI 邁向千億營收，揭密2026美股投資新佈局

【緯來新聞網】美股在 2026 年初展現強勁勢頭，道瓊指數一舉突破 49,000 點大關。然而在創高表象下，市場結構正悄然改變，過去幾年投資人深信不疑的「七巨頭」策略開始面臨考驗，資金集中度與成長動能的分化，預示著台美股投資人必須重新審視資產配置。最新一期的《投資聊一SHOT》邀請騰旭投資長程正樺與聚芯資本管理合夥人陳慧明，深度剖析後 AI 時代的投資新邏輯。

（圖／投資聊一SHOT提供）

騰旭投資長程正樺在節目中指出，AI 投資已進入良性循環。2024 年時，AI 應用營收與雲端廠商資本支出存在 20 倍的巨大差距，預計 2026 年應用營收將翻倍增至 1,000 億美金，與支出的差距縮小至 6 倍。顯示 AI 應用回收速度正大幅加快，雖然股價已處於相對高位，但隨獲利能力浮現，科技股大幅修正的風險相對降低，唯需留意年中後 2027 年的成長動能續航力。



針對宏觀政策，聚芯資本管理合夥人陳慧明則從聯準會人事變動切入。他分析，隨著鮑爾即將卸任，接任人選與川普偏好的寬鬆貨幣環境，將是支撐 AI 軍備競賽的關鍵。目前 AI 相關投資已佔美國 GDP 約 20％，成為驅動經濟的主要引擎，低利率環境將更有利於科技產業持續擴張。此外，今年市場高度關注 Anthropic、OpenAI 及 SpaceX 等指標性企業的 IPO 計劃，預期將會為科技股版圖帶來新的資金流向與成長動能。



展望下半年，AI 的發展正從雲端運算加速走向實際落地，具備實質回收能力的「殺手級應用」將成為市場新焦點。從 TikTok 的「豆包」到各類 AI Agent的問世，都證明了 AI 正深刻改變商業模式與獲利結構。



想進一步了解這些科技新勢力將如何重塑投資市場，歡迎點擊下方《投資聊一SHOT》節目連結收看完整內容。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

藍心湄迎60大壽談人生哲學 曝「財富自由」才是唯一

《孤注一擲》現實版！緬北「明氏家族」電詐案11人判死刑