道瓊重挫466點 標普盤中創新高後回落！台積電ADR跌2.5%

美股7日主要指數多收跌，標普500指數在盤中一度再創歷史新高後回落，終場收低0.34%；道瓊工業指數終場下跌466.00點。其中，台積電ADR跌幅逾2.5％、聯電ADR飆高9.98%、輝達則是小漲1.01％。

美股週三（7日）多收跌，道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48,996.08點；標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6,920.93點；那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23,584.28點；費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7,574.87點。

綜合《中央社》《鉅亨網》報導，美國總統川普（Donald Trump）計畫限制大型機構購屋，及將禁止軍工國防企業發放股利與回購股票，房地產和國防股聞訊齊跌。摩根大通及黑石集團等金融股走弱，拖累標普表現，而投資人轉向AI概念股，輝達（Nvidia）及Alphabet走高，帶動那指上揚

個股方面，Meta下跌1.81%、蘋果下跌0.77%、Alphabet上漲2.45%、微軟上漲1.07%、亞馬遜漲 0.29%、應用材料下跌1.29%、高通下跌1.24%、美光下跌1.13%、聯電ADR飆高 9.98%。至於積電ADR下跌8.66美元，跌幅2.64％，收在318.77美元；輝達上漲1.90美元，漲幅1.01％，收在189.18美元。

