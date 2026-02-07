道瓊首破5萬點大關 輝達勁揚近8%、台積電ADR漲5％

道瓊工業指數6日首破5萬點大關，創下歷史新高。（圖／新華社）

在華爾街股市經歷數天低潮後，科技股6日再度走強，道瓊工業指數高開123點，盤中漲幅一度達1260點，首次突破5萬點大關，創下歷史新高。

美股主要指數表現，道瓊工業指數終場上漲1206.95點，收至50115.67點；標準普爾500指數上漲133.90點，收在6932.30點；納斯達克指數上漲490.62點，收報23031.21點；費城半導體指數上漲433.987點，收至8048.625點。

數據方面，密西根大學調查數據顯示，美國消費者信心指數在2026年2月上升0.9點至57.3，連續第三個月上升，高於市場預期的55。在價格方面，未來一年通膨預期從1月的4％大幅下降至3.5％，為自2025年1月以來的最低水平；而更長期的通脹預期連續第二個月上升，從3.3％升至3.4％。

廣告 廣告

科技七大巨頭漲多跌少，Meta下滑1.31%，收至661.46美元；蘋果（Apple）小漲0.8%，收在278.12美元；Alphabet下跌2.48%，收報323.1美元；微軟（Microsoft）上漲1.9%，收在401.14美元。

亞馬遜（Amazon）股價一度跳水10％，收盤下挫5.55％，收報210.32美元，為跌幅最大道瓊成份股；輝達（NVIDIA）勁揚7.87%，收在185.41美元；特斯拉（Tesla）股價上漲3.5％，收報411.11美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升5.48％，收報348.85美元；日月光ADR上漲3.11%，收在20.89美元；聯電ADR小漲0.9%，以10.06美元作收。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

許瑋甯哽咽談往事「被問楊丞琳閨密情」 頓3秒尷尬回應了