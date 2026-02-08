道瓊首見5萬點 台股封關強心針

美股上周五（6日）跌深後強勁反彈，道瓊工業指數首度站上5萬點大關，費城半導體指數大漲5.7％，台積電ADR更飆漲5.48％，為即將在11日封關的台股注入強心針。法人指出，美股只要不暴跌，台股以3字頭封關不是問題，抱股過年無妨，但今年春節連假長達11天，不確定因素多，要提防獲利了結賣壓出籠。

美股6日強彈，一洗前幾天陰霾，道瓊工業指數終場上漲1206.95點，收在50115.67點，美國總統川普隨即發文，表示「道瓊指數史上首次突破5萬點大關，祝賀美國！」稱專家曾預測他在任期結束時若能讓道瓊觸及5萬點，就算功德圓滿了，但他提前3年完成目標。

川普將道瓊衝上5萬點，歸因於他的「偉大的關稅」政策，稱其帶動了創紀錄的股市表現和國家安全，還放話道瓊指數在他的任期結束前會飆上10萬點，「記住，川普在所有事情上都是對的！」也不忘「提醒」最高法院即將就他徵收對等關稅的合法性作出判定。

面對美股狂飆，上周被「洗出去」的台股投資人，心情五味雜陳。台股上周終止連7紅，單周下跌280.83點，跌幅0.88％，不少投資人面對「一天暴漲、一天暴跌」的台股，考量時間點接近封關，接下來休市長達11天，為避免抱股過年提心吊膽，選擇提前落袋為安。

法人指出，近期美國科技股大幅震盪，而台股即將封關，歷年年前常見結帳與獲利了結賣壓，在技術線型轉弱下，短線台股震盪整理機率升高，不過今年企業獲利多呈現上修，資金自AI擴散至電子與部分傳產，有助支撐台股中長期走勢，對年後台股樂觀看待。

口袋證券則提醒，台積電ADR在台股封關期間的走勢，與台股開紅盤時的台積電股價及台股大盤走勢呈現高度正相關，雖然台股休市，但透過美股帳戶觀察並操作ADR，可部分掌握台股開紅盤的「先行指標」，提前布局或避險，無需被動等待台股開盤，也是一種作法。

統計近20年台股「開紅盤」前後數據，年後首個交易日有14次收紅、6次收黑，上漲機率來到70％；尤其民國110、112、113年，這3年漲點皆超過500點、漲幅逾3％。再把時間拉長，開紅盤日後一個月的上漲機率更達80％。