道瓊首見5萬點 台股封關強心針
美股上周五（6日）跌深後強勁反彈，道瓊工業指數首度站上5萬點大關，費城半導體指數大漲5.7％，台積電ADR更飆漲5.48％，為即將在11日封關的台股注入強心針。法人指出，美股只要不暴跌，台股以3字頭封關不是問題，抱股過年無妨，但今年春節連假長達11天，不確定因素多，要提防獲利了結賣壓出籠。
美股6日強彈，一洗前幾天陰霾，道瓊工業指數終場上漲1206.95點，收在50115.67點，美國總統川普隨即發文，表示「道瓊指數史上首次突破5萬點大關，祝賀美國！」稱專家曾預測他在任期結束時若能讓道瓊觸及5萬點，就算功德圓滿了，但他提前3年完成目標。
川普將道瓊衝上5萬點，歸因於他的「偉大的關稅」政策，稱其帶動了創紀錄的股市表現和國家安全，還放話道瓊指數在他的任期結束前會飆上10萬點，「記住，川普在所有事情上都是對的！」也不忘「提醒」最高法院即將就他徵收對等關稅的合法性作出判定。
面對美股狂飆，上周被「洗出去」的台股投資人，心情五味雜陳。台股上周終止連7紅，單周下跌280.83點，跌幅0.88％，不少投資人面對「一天暴漲、一天暴跌」的台股，考量時間點接近封關，接下來休市長達11天，為避免抱股過年提心吊膽，選擇提前落袋為安。
法人指出，近期美國科技股大幅震盪，而台股即將封關，歷年年前常見結帳與獲利了結賣壓，在技術線型轉弱下，短線台股震盪整理機率升高，不過今年企業獲利多呈現上修，資金自AI擴散至電子與部分傳產，有助支撐台股中長期走勢，對年後台股樂觀看待。
口袋證券則提醒，台積電ADR在台股封關期間的走勢，與台股開紅盤時的台積電股價及台股大盤走勢呈現高度正相關，雖然台股休市，但透過美股帳戶觀察並操作ADR，可部分掌握台股開紅盤的「先行指標」，提前布局或避險，無需被動等待台股開盤，也是一種作法。
統計近20年台股「開紅盤」前後數據，年後首個交易日有14次收紅、6次收黑，上漲機率來到70％；尤其民國110、112、113年，這3年漲點皆超過500點、漲幅逾3％。再把時間拉長，開紅盤日後一個月的上漲機率更達80％。
其他人也在看
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。
目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭 再撒15億搶進中鋼7.2萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）下跌280.83點，以31782.92點作收，跌幅0.88％。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本周賣超1085....
封關前台股震盪盤 半導體好股「鑽石價」浮現
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)...
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
開春營收慘崩44%！終結27季虧損？宏達電「EPS衝上7.88」獲利關鍵曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導宏達電（2498）公告2026年1月合併營收為1.61億元，較去年12月下滑44.91%，與2025年同期相比則微幅成長0.04%，本業成長幾乎停...
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
台股洗盤別慌！法人估蛇年封關前「蹲低跳高」 鎖定2族群卡位馬年紅包
台股在蛇年封關前夕遭遇「大洗盤」，2/6 盤中驚現逾 600 點急殺後上演驚人急拉，雖然周線遺憾收黑終止連 7 紅，但在投信翻多回補與 AI 基本面支撐下，多頭火種並未熄滅。隨著 2026 年先進封裝與記憶體缺貨題材持續
美股首度站上50000點大關！4大指數全收紅 川普發文：祝賀美國
美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，上演大反彈行情，道瓊工業指數首度站上50000點大關，四大指數全收紅。美國總統川普也在社群平台發文「道瓊工業指數史上首次突破50000點大關。祝賀美國！」
抱股過年享紅包行情？專家建議下週低接布局
[NOWnews今日新聞]台股（6）日週五出現戲劇化走勢，早盤開低後一度跌幅擴大超過600點，不過終場幾乎收在平盤；本週台股週線終止連7紅態勢，週線下跌280.83點，跌幅-0.88%。PGIM保德信...
黃仁勳一席話 輝達回神飆近8% 單日市值暴增逾3200億美元
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (6 日) 股價勁揚近 8%，背後的推手是執行長黃仁勳的一句話：今年科技業合計高達 6,600 億美元的 AI 資本支出擴張，不但「合理」，而且「可持續」。
美中軟體股價狂跌竟是因為「它」！ 謝金河：台灣必須卯足全力發展
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導近期美國軟體股連續大跌，引起大眾關注，財信傳媒董事長謝金河也以「AI正在吞噬軟體！新的殺戮戰場？」為題，點出軟體產業...
首季配息未降反升！國家隊急搶00878破2千張 再砸2.28億緊抱「不配息的0050」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場跌488.54點，收31,801.27點，跌幅1.51%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股買超上市ETF方面，擁...
華邦電1月營收創新高！年增94.16%首破百億元大關 今、明年產能均被預訂
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告1月營收為117.78億元，年增94.16%，月增20.55%，首破百億元大關，並創下單月歷史...
日廠漲價潮來襲 陳建全：這檔本益比15倍握25億獲利密碼
論壇中心／綜合報導日本三大被動元件廠村田製作所、TDK、京瓷2月紛紛調漲售價，並上修2026年財測，顯示產業供不應求態勢延續。資深分析師陳建全在《財經週日趴》表示，台廠被動元件族群值得關注，其中一檔電感股12月營收創歷史新高，本益比僅15倍，更握有一筆投資部位帳面獲利高達25億元，是被低估的投資標的。陳建全指出，日本身為全球被動元件最大生產國，村田製作所調高財測3.4%，TDK更大幅調高14%，反映產業今年仍供不應求。他分析，被動元件不像DRAM有現貨價格，而是直接與廠商議價，且擴廠不易，漲價效應將持續發酵。從台廠被動元件族群來看，陳建全點名臺慶科，該公司主攻電源電感，營收占比達62.1%，競爭對手台達電股價已破千元。臺慶科12月營收創歷史新高，前三季EPS達7.84元，本益比僅15倍，營收年增20.3%，股價卻僅在140-150元區間，相對被低估。陳建全進一步透露，臺慶科2023年以每股58元收購鈺邦28%股權共2.5萬張，如今鈺邦股價已漲至150-160元，這筆投資帳面獲利約25億元。加上公司今年AI與車用營收比例調整，AI占比提升，基本面、趨勢面兼具，是符合「一鳥在手、勝過二鳥在
逢低布局CoWoS、CCL 報告一次看
美股財報季，微軟雲端增速趨緩引AI疑慮，科技股短線承壓。但野村投信強調，AI基本面仍佳，巨頭持續擴大資本支出，長期成長動能不變。資金轉向CoWoS、CCL、記憶體等「缺貨漲價」AI概念股，及重電、塑膠等傳產族群。建議採主動式ETF，佈局AI剛性需求與傳產輪動，掌握產業典範轉移契機。
比特幣屠殺還沒結束？專家點名「不祥之兆」：恐崩跌70％
6日比特幣（Bitcoin）大幅下挫，當天一度出現上萬人遭「爆倉」的屠殺。雖然後續又有大量資金逢低湧入，但分析師對未來比特幣走勢預測不看好，提出過去幾次比特幣價格漲到最高點後，常有回檔70％以上的波動，加上2025年底以來美股指數上升、比特幣卻接連下挫，兩者差距拉大也被形容為「不祥之兆」。預估未來比特幣最低可能崩到3.8萬美元。
AI伺服器水冷需求熱！「散熱大廠」週漲逾1成、1月營收創單月新高 三大法人回頭敲進
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導散熱大廠雙鴻（3324）2026年1月營收報喜，不僅月增88.9%，年增更是來到121.58%，表現創下歷史單月新高。雙鴻本週5個交易日...