道路中斷 台東土坂國小13日停課停班

美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前