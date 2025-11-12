道路中斷 台東土坂國小13日停課停班

其他人也在看
群益00982A 年化配息率9％
11月台股ETF除息大秀將於下周登場，有26檔將除息，11月18日更是超級除息日，共計有18檔集中於這天除息，值得留意的是，今年來掀起市場投資熱潮的主動式台股ETF中，包括00982A、00980A兩檔都將在11月18日除息，其中00982A主動群益台灣強棒已是第二度配息。工商時報 ・ 3 小時前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民嘆光復2.0
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了1層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 19 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 7 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
花蓮馬太鞍溪水暴漲 洪水淹沒萬榮鄉明利村部分房舍 擬擴大撤離範圍
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，今天上午持續降雨，明利村長林萬成表示，今天上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。萬榮鄉公所表示，不排除擴大明利村預警性撤離範圍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 21 小時前
史上最久！美國政府關門超過40天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
南投下架芬普尼污染蛋 回收8100顆未流入校園
南投縣政府衛生局於11月7日接獲彰化縣衛生局通知，指抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」不符規定。南投縣衛生局隨即展開追查，針對縣內全聯及楓康超市相關批次（溯源碼I47中廣新聞網 ・ 1 天前
撥款法案送眾院表決 川普嗨喊「重大勝利」：重啟國家運作
美國眾議院12日針對重啟政府的撥款法案進行投票。共和黨領袖希望這項法案能通過，送交川普總統簽署。在此同時，美國40個最繁忙機場的航班削減幅度，今天進一步擴大到6%。（戚海倫報導） 美國聯邦參議院中廣新聞網 ・ 1 天前
吳宗憲批不依法執行三讀法律 卓榮泰：立院通過任何法律不能破壞憲政體制
行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委吳宗憲質疑，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法執行；卓榮泰回應，立法院通過的任何法律，也不能破壞憲政體制。對於吳宗憲稱，只要被大法官宣告違憲之前，所有作為都是合法合憲；卓榮泰說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會自由時報 ・ 1 天前
入冬登革熱沒有停！又現4例 高雄、屏東爆發「跨境」群聚
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 入冬後，南部登革熱仍沒有停！疾管署今（11）日公布上週新增4例本土登革熱病例，除了新北市汐止區有一例散發個案之外，引人注意的是，高雄、屏東竟爆發疑似「跨境」群聚，一口氣有3例病例，其中1人居住高雄市鳳山區，另2人居住屏東縣萬丹鄉，曾在同一市場有活動交集，初步判定群聚感染，尚待進一步病毒基因定序確認。 疾管署統計，今年...匯流新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪水暴漲明利村淹水2天 災民歎「家、農地都毀了」
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，淹沒部分街道、房舍。災民無奈表示，看著住家被洪水淹得愈來愈高，「家、農地都毀了」。水利署指出，持續在進水點拋鼎塊阻水，並同步在下游使用防水擋板加強，避免災情擴大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
冷氣團壓不住！登革熱再增4例擴散3縣市 疾管署急籲防蚊
氣溫轉冷，國內登革熱疫情仍未止息。疾病管制署今（11）日公布，上週新增4例本土病例，分別出現在新北市汐止區、高雄市鳳山區與屏東縣萬丹鄉。其中高屏3名個案被發現活動地皆與萬丹元泰街市場有關，初步研判為群聚感染，仍待基因定序確認。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」這次的...CTWANT ・ 23 小時前
泰國禁酒新令上路引爭議 當局澄清暫不立即開罰
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約新台幣9500元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰。中央社 ・ 12 小時前
接種保護力需兩週 疾管署提醒符合資格民眾儘速接種
疾病管制署今（11）日公布，截至 11 月 10 日止，公費流感疫苗累計接種約 545 萬人次，新冠疫苗接種約 124 萬人次，均高於去年同期。疾管署提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，符合資格但尚未接種的民眾，應儘早完成接種，以提前獲得免疫防護。 自明（12）日起，將新增提供 Novavax JN.1 新冠疫苗。年滿 12 歲以上的公費對象，可選擇接種莫德納 LP.8.1 或 Novavax JN.1 任一廠牌；6 個月以上至 11 歲的公費對象則僅可接種莫德納 LP.8.1。疾管署強調，兩種疫苗均經安全有效性驗證，呼籲符合公費資格的民眾儘快接種。 流感疫情脫離流行期 仍有重症與死亡個案依據疾管署監測資料，第 45 週（11/2～11/8）類流感門急診就診人次為 101,100 人次，較前一週下降 7.5%，且急診類流感病例比例連續兩週低於流行閾值，顯示國內已脫離流行期。 不過，上週仍新增 38 例流感併發重症病例（含 8 例 H1N1、28 例 H3N2）及 7 例死亡。本流感季截至目前累計 258 例重症病例、27 例死亡，其中 65 歲以上長者占 64%、具慢性病史者占常春月刊 ・ 1 天前
雨天危機！ 橋梁「金屬」伸縮縫 高雄騎士打滑自摔
高雄市多處橋梁伸縮縫因金屬材質在雨天造成機車騎士打滑摔車事件頻傳，引起民眾與市議員高度關注。高雄市工務局已著手改善，部分路段伸縮縫已覆蓋粗糙面的柏油材質以增加防滑效果。專家指出，若道路存在安全隱患導致民眾受傷，政府單位恐面臨國賠訴訟。確保道路安全不僅關乎民眾權益，更是政府應盡的責任！TVBS新聞網 ・ 18 小時前