道路使用權喬不定就偷跑環評 督政盟批名間焚化爐開發釀茶鄉走味

立委陳昭姿（左2）與監督施政聯盟召集人陳椒華（右2）等人召開記者會直指「名間焚化爐環評」爭議連連。（圖／周志龍攝）

監督施政聯盟召集人陳椒華今（28）日表示，近日南投縣政府將召開的名間焚化爐興建案第二階段環評範疇會議根本不應該辦，因為焚化爐預定地缺乏充分獨立聯外道路及同意使用許可，還有其中不少土地是國有撥用土地，撥用期限根本就快到期了，爭議滿天飛之下應該停止開發。

茶樹必須種在環境乾淨、空氣流通的地方，南投縣名間鄉不少農友擔心，若附近建起焚化爐，種植的茶葉品質會受到污染。（圖／CTWANT攝影組）

南投縣境內目前並沒有自有焚化爐，垃圾因而長期仰賴外縣市代燒，去化速度牛步之下目前縣內暫置垃圾堆置量近30萬公噸，縣府希望垃圾處理自主化，因而選定濁水溪旁俗稱「溪底」的名間鄉新民村作為優先興建地。

由於8成以上手搖飲料茶源與南投縣名間鄉有關，在地靈山禪寺聖元法師（圖）也跳出來示警，希望南投縣政府能重新考量設置垃圾焚化爐的計畫。（圖／CTWANT攝影組）

問題來了，由於名間鄉是全台產茶重鎮，高達80％手搖飲料原料都與這裡有關，農民擔憂焚化爐產生的戴奧辛等有毒落塵會污染茶園與農田，而且名間鄉三面環山的內陸谷地地形，搞得污染物根本難以排除，環團研究更指出焚化爐落塵至少將使周邊6公里內的果園與水源受到汙染。此外，附近也曾發現瀕危物種石虎的蹤影，地方批評這樣搞下去石虎棲地被破壞根本活不下去。

今天陳椒華與「名間鄉反焚化爐自救會」成員跑到立法院和立法委員陳昭姿同框召開記者會，指控31日南投縣府就要召開的名間鄉焚化爐「第二次範疇界定會議」技術性杯葛鄉親參與權，直斥本就不該召開了，就算真要召開，會議進行中也應依法確保民眾全程現場參與討論的權益。

陳昭姿進一步說明，名間焚化爐案預定地的不少比例土地2025年3月就由財政部國產署撥用給南投縣政府，這片優良農地原先辛勤耕作的農民卻因此無法申請「公地放領」；而經濟部水利署第四河川分署也已經證實，焚化爐預定地聯外道路根本沒有取得防汛道路使用權，加上涉及私人土地徵收，但環評報告卻直接把防汛道路列為重要的交通出入通道，實在是誤導。

陳椒華則拿出《非都市土地開發審議作業規範》第二十六條進一步直指，若要開發基地應至少有獨立二條通往聯外道路，而且其中一條路寬至少8公尺以上，另一條則至少寬度能容納消防車通行。她強調，南投縣政府把防汛道路當成這項計畫的聯外獨立道路，但目前被經濟部「打臉」還沒取得使用權，根本應該先停止環評作業。

陳椒華呼籲，環境部應會同各地方政府研議並訂定「二階環評範疇界定會議要點」，統一正確的做法以兼顧程序與實質正義，否則像南投縣政府會議作業程序「走馬燈」，要求會議報名者發言3分鐘就必須離席，根本不甩《環境影響評估法》相關規定，離譜事件只會一再發生。

