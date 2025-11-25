道路協會年會擘劃永續未來 綠色數位雙軸領航智慧交通

道路協會會員實地參訪淡江大橋，這座世界級工程預計明年5月通車，將大幅縮減淡水與八里的交通時間。（圖：遠通電收提供）

▲道路協會會員實地參訪淡江大橋，這座世界級工程預計明年5月通車，將大幅縮減淡水與八里的交通時間。（圖：遠通電收提供）

中華民國道路協會本（十一）月廿一日舉行三十一屆第一次會員大會暨一一四年年會，超過三百位產、官、學界人士共襄盛舉。此次年會主題定為「綠色數位雙軸轉型，交通永續智慧領航」，為台灣道路事業的未來發展擘劃藍圖。

道路協會理事長陳文瑞指出，協會多元任務涵蓋道路營運管理、養護改善與培育青年工程師等核心工作。他指出，面對頻發的天災與極端氣候，台灣積極強化道路韌性，透過建置公路災害監測與預警系統，結合感測器及雲端平台，有效提升即時應變能力，並推動智慧營運與備援路網，以確保交通安全與環境永續。

廣告 廣告

交通部政務次長陳彥伯高度肯定道路協會串聯政府、工程顧問及營造公司，在推動永續與數位雙軸轉型上取得的亮眼成果。同時宣布台灣首度爭取到「2029 ITS世界大會」於台北舉辦，隨著智慧交通技術持續研發，可望大幅提升我國交通安全，更有助我國技術及解決方案輸出國際。

中華民國無任所大使簡又新以「ESG驅動下的智慧交通轉型治理與實踐」為題進行專題演講。除讚揚台灣在ETC、高鐵、捷運、TPASS、桃機與Ubike等交通ESG項目上表現極為出色，並強調永續交通需「以人為本」，當務之急為降低交通死亡率。

適逢公路節六十週年，年會特別製作「感謝台灣重大交通工程的規劃師」影片，邀請包括中興、林同棪、亞新、鼎漢國際、台灣世曦、亞聯及易緯共七家工程顧問公司代表，共同闡述政府與民間「公私協力」完成重大交通建設的寶貴經驗與傳承。

另，年會特別安排參訪甫正式合龍的「淡江大橋」。淡江大橋以單塔不對稱斜張橋設計，將創下世界最長跨距同型橋梁紀錄，是台灣重大建設的驕傲。大橋預計明年五月通車後，可望縮減淡水與八里的交通時間約廿五分鐘。

陳文瑞也勉勵所有會員，道路事業需持續憑藉熱忱與智慧不斷精進，透過國內外交流合作，共同推展我國道路建設與學術成就，強調要以「沒有最好，只有更好」的精神持續邁進。