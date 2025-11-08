道路奇觀！紅綠燈「底座套3輪胎」 網：套圈圈

台中青海路紅綠燈的底座有3個輪胎。（圖／東森新聞）



有民眾經過台中青海路時發現一個道路奇觀，紅綠燈的底座居然有3個輪胎，大家紛紛討論「到底是怎麼放進去的」，原來想出這個方法的是旁邊輪胎行的老闆，因為青海路車禍多，民國80幾年裝號誌桿的時候，他請工作人員從上面套進去，之後2起車禍就成功發揮緩衝作用。不過交通局將派員移除輪胎，再加貼反光貼紙，加強警示。

十字路口車流大，仔細看，轉角的號誌燈底座卻長出3個輪胎，讓民眾超好奇。民眾繞了一圈，又拿起輪胎，但還是霧煞煞，這到底怎麼裝上去的。

民眾：「好像沒有裂痕，不可能把它拔起來吧，上面也套不下去，你如果說再黏合也沒那麼仔細。」

奇怪的號誌桿就在台中西屯青海路二段，旁邊剛好就是輪胎行，有民眾Po出照片引發熱烈討論，結果網友紛紛歪樓，在燈柱小時候還沒長高前套進去就可以」、「那邊本來只有輪胎，後來灑紅綠燈種子長大就變成這樣」，還有人腦洞大開，說是套圈圈啊，從上面套進去的。只是紅綠燈是政府的，沒辦法帶走，不過在一片歪樓留言，還是有人給出答案。

民眾：「有沒有可能還沒有那個的時候，這樣套進去的。」

有網友說，那應該是當時立號誌桿施工，老闆剛好想到防止客人的車，進出時撞到店門口的號誌桿，請施工人員套幾顆輪胎。從GOOGLE街景圖對比，發現在2009年的時候，這個輪胎就已經存在，到了2022年輪胎還噴上更為醒目的黃白漆，防撞套輪胎，果然就是輪胎行老闆想的妙招。

輪胎行老闆：「那時候要來裝這支的時候，我叫他將這3顆輪胎幫我丟下去，然後再裝那個紅綠燈，撞這個電燈桿有2件，因為輪胎給他一個緩衝，算人比較沒受傷，就是摩托車損壞。」

老闆說這個輪胎在民國80幾年就裝了，因為青海路車流量大，經常發生車禍，先有桿還沒裝紅綠燈前，請工人們從上方裝進去，希望能做為緩衝。

民眾：「還不錯蠻貼心的，比較不會碰到，因為這邊路比較窄，這邊蠻多死角的，其他紅綠燈可以仿照一下，不錯啊只是再高一點更好，至少再2、3個。」

輪胎紅綠燈在網路爆紅，老闆也很意外，已經放了快30年，只是想避免有人撞到會受傷，沒想到意外掀起討論，也成為台中的道路奇觀另類風景。

