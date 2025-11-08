道路奇觀！紅綠燈「底座套3輪胎」 網：套圈圈
有民眾經過台中青海路時發現一個道路奇觀，紅綠燈的底座居然有3個輪胎，大家紛紛討論「到底是怎麼放進去的」，原來想出這個方法的是旁邊輪胎行的老闆，因為青海路車禍多，民國80幾年裝號誌桿的時候，他請工作人員從上面套進去，之後2起車禍就成功發揮緩衝作用。不過交通局將派員移除輪胎，再加貼反光貼紙，加強警示。
十字路口車流大，仔細看，轉角的號誌燈底座卻長出3個輪胎，讓民眾超好奇。民眾繞了一圈，又拿起輪胎，但還是霧煞煞，這到底怎麼裝上去的。
民眾：「好像沒有裂痕，不可能把它拔起來吧，上面也套不下去，你如果說再黏合也沒那麼仔細。」
奇怪的號誌桿就在台中西屯青海路二段，旁邊剛好就是輪胎行，有民眾Po出照片引發熱烈討論，結果網友紛紛歪樓，在燈柱小時候還沒長高前套進去就可以」、「那邊本來只有輪胎，後來灑紅綠燈種子長大就變成這樣」，還有人腦洞大開，說是套圈圈啊，從上面套進去的。只是紅綠燈是政府的，沒辦法帶走，不過在一片歪樓留言，還是有人給出答案。
民眾：「有沒有可能還沒有那個的時候，這樣套進去的。」
有網友說，那應該是當時立號誌桿施工，老闆剛好想到防止客人的車，進出時撞到店門口的號誌桿，請施工人員套幾顆輪胎。從GOOGLE街景圖對比，發現在2009年的時候，這個輪胎就已經存在，到了2022年輪胎還噴上更為醒目的黃白漆，防撞套輪胎，果然就是輪胎行老闆想的妙招。
輪胎行老闆：「那時候要來裝這支的時候，我叫他將這3顆輪胎幫我丟下去，然後再裝那個紅綠燈，撞這個電燈桿有2件，因為輪胎給他一個緩衝，算人比較沒受傷，就是摩托車損壞。」
老闆說這個輪胎在民國80幾年就裝了，因為青海路車流量大，經常發生車禍，先有桿還沒裝紅綠燈前，請工人們從上方裝進去，希望能做為緩衝。
民眾：「還不錯蠻貼心的，比較不會碰到，因為這邊路比較窄，這邊蠻多死角的，其他紅綠燈可以仿照一下，不錯啊只是再高一點更好，至少再2、3個。」
輪胎紅綠燈在網路爆紅，老闆也很意外，已經放了快30年，只是想避免有人撞到會受傷，沒想到意外掀起討論，也成為台中的道路奇觀另類風景。
更多東森新聞報導
桃園大園超強陣風 紅綠燈號誌桿被吹倒
砂石車防塵網沒收好！秒撞紅綠燈 駕駛還肇逃
真是「直男」！ 騎士頭卡紅綠燈 身體成燈桿、號誌還在閃
其他人也在看
FAA下令40機場減班 美航空公司開始取消逾百航班
由於政府停擺，美國聯邦航空總署(FAA)下令從7日起減少美國最繁忙機場的航班數量，也使得美國航空公司6日開始取消上百個航班。 根據航班追蹤網站FlightAware，全美各地將近500個7日起飛航班已經取消，截至6日下午，航班取消數量穩定攀升。 FAA下令減少美國40座最繁忙機場的航班，包含紐約、洛杉磯與芝加哥，但也將波及許多較小型的機場。 FAA試圖減少在「高流量」市場的約10%服務，以維持飛航安全，因為政府停擺期間的航管人力吃緊。這項措施也正值川普政府加強施壓國會的民主黨人，以結束政府停擺。 航空公司將在20多個州的機場進行分階段減班。在減班措施開始實施的幾個小時前，航空公司爭相研擬如何進行減班，部分旅客也開始提前改變或取消行程。 計畫在這個週末或之後旅行的乘客，緊張地等待他們的航班是否會如期起飛。 受影響的機場包含最繁忙的樞紐機場，以及熱門的觀光景點，包含亞特蘭大、丹佛、奧蘭多、邁阿密以及舊金山。在一些大城市，例如達拉斯、休士頓和芝加哥，多座機場也受到影響。中央廣播電台 ・ 1 天前
美政府關門數百航班取消 全美旅客緊急改訂機票
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國政府關門讓全美航空交通管制系統承受壓力，多座主要機場取消明天數以百計的航班，全美各地旅客被迫緊急改訂班機。中央社 ・ 1 天前
《國際產業》要政府金援資料中心？OpenAI奧特曼駁斥：倒了就算了
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）周四表示，OpenAI確實已經與美國政府討論過提供聯邦貸款擔保的可能性，但這是為了支持在美國建造晶片廠的計畫，而不是要聯邦政府金援OpenAI打造資料中心。 前一天，OpenAI財務長表示公司希望聯邦政府能夠為其資料中心投資所需的晶片提供融資擔保。此番發言隨即引發批評聲浪。 奧特曼周四表示，OpenAI承諾在未來8年內投入1.4兆美元打造運算資源。 但與其競爭對手Meta和Google不同，OpenAI並沒有很賺錢的廣告業務，也沒有蓬勃發展的雲端業務，來支應建造這些資料中心的成本。 目前尚不清楚這家尚未獲利的公司要如何為這些擴大算力的遠大計畫付帳單。根據其大金主微軟最近提交的證券文件，OpenAI第三季虧損超過120億美元。 奧特曼周四在X平台上發文寫道：OpenAI是否正試著變得「大到不能倒」？政府是否應該決定誰是贏家輸家？對此，我們的答案是斬釘截鐵的「不」。如果我們搞砸了又無法挽救，那就應該倒了算了，其他公司會繼續做好工作並服務客戶。這個生態圈和經濟都不會受到影響。 白宮加密貨幣和AI事務主管、人稱「AI時報資訊 ・ 1 天前
盼輝達設立台北分公司 蔣萬安：產業、稅收全面提升
原定10月舉辦卻順延的台北上海雙城論壇何時登場引發關注，前一天平面媒體爆料將在12月25到27日舉行，但台北市長蔣萬安今（7）天出席行程時依舊強調「時間未定」。至於輝達海外總部設點北士科T17、18基台視新聞網 ・ 1 天前
台中「3輪胎套號誌桿」困惑眾人 輪胎行老闆揭30年前神操作
台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，這個特別的設計已有30年歷史！原來是附近輪胎行老闆的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，30年來已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。然而，這個善意的設計也面臨被當作垃圾桶的困擾。相較之下，其他裸露基座的號誌桿顯得更為危險，近年來工程單位已開始要求改進，加強安全防護措施。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
羅斯福路南往北今起7-9點禁左須繞行 蔣萬安：市民安全最優先考量
公館圓環羅斯福路新店往公館方向內側第二車道，今起改成時段性的可變車道，早上7點至9點禁止直接左轉，只能直行，汽機車欲左轉須行駛替代動線，早上9點至隔天早上7點，恢復左轉專用，但是民眾覺得麻煩。台北市長蔣萬安今說，市民安全永遠是最優先考量。蔣萬安出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示自由時報 ・ 15 小時前
澎湖張雨生紀念館整修後揭牌 張媽媽出席見證 (圖)
「2025篤行文化音樂漫時光」8日起連續2天在澎湖篤行十村登場，活動期間並為整修更新後的「張雨生紀念館」揭牌，包含議長陳毓仁（前左3）、已故歌手張雨生母親張福全（前左）等人出席。中央社 ・ 11 小時前
鳳凰颱風逼近 投縣消局籲切勿冒險入山
中央氣象署於(八)日凌晨二時將輕度颱風「鳳凰」升格為中度颱風，預測路徑正逐漸朝台灣逼近。南投縣政府消防局嚴正呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，請所有山友切勿冒險入山，以免危及自身與搜救人員安全。南投山域事故頻傳，歷史教訓歷歷在目。南投縣政府消防局統計，一一四年截至目前為止，已受理高達七十一件山域事故，累計申請四十架次直昇機及動員四百九十六人次進行搜救勤務，耗費大量國家資源。回顧去年「凱米」颱風及今年「楊柳」颱風期間，曾有五名山友魂斷山林，血淚教訓歷歷在目。颱風期間，山區受強風、豪雨、低溫等多重因素影響，極易導致帳篷被吹毀、失溫、落石、溪水暴漲等致命風險，即使經驗老道的登山者也難以倖免。法律規範明確，違者將面臨嚴厲制裁。依據《南投縣登山活動管理自治條例》第七條、第八條及第十二 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 10 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作田家綾：摸索散文與報導之間的那條線
田家綾以〈單向通行的小規模障礙〉，獲第21屆林榮三文學獎散文獎佳作。現居東京的田家綾寫過許多國際報導，曾在2014至2022年間住在莫斯科，得獎作就源自她當時的旅居經驗。「我一直在摸索散文與報導之間的線。如何用貼近內心的方式，破碎的生活細節，反映更大的時代和正在發生的事件。」自由時報 ・ 4 小時前
美政府關門38天破紀錄 「航管人力不足」航班最多恐削減10%
美國聯邦政府停擺打破美國政治史上最長紀錄，即將邁入第38天。由於航管人力不足，美國聯邦航空總署（FAA）發布緊急命令，自美國東部時間7日上午6點（台灣7日晚間7點）起，實施航班削減4%的管制措施，並預中廣新聞網 ・ 1 天前
馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題
馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13自由時報 ・ 18 小時前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先 (圖)
位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，又再度調整路型管制措施，引發民眾抱怨。台北市長蔣萬安8日表示，市民安全永遠是最優先考量，有任何調整交通局一定會事前清楚說明。中央社 ・ 13 小時前
篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客
（中央社澎湖縣8日電）澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。中央社 ・ 11 小時前
台南農村再生成果嘉年華登場 展現農村「遇風更生」精神
台南市政府農業局8日於後壁區菁寮老街舉辦「風起再生‧農聚台南」農村再生成果嘉年華，活動結合靜態展示、動態展演及農村市集，全面展現台南農村在丹娜絲颱風災後的復原成果與再生能量。副市長葉澤山表示，後壁區是台南市金牌農村的搖籃，從第一屆仕安、無米樂社區到第三屆頂長社區，皆榮獲農業部金牌農村獎項肯定。今年經歷丹娜絲颱風侵襲，許多農村社區受創嚴重，但也在各界幫助下，展現出強大復原力與社區凝聚力，迅速重整家園、恢復農村風貌，展現了台南農村「遇風更生」的精神。農業局長李芳林指出，今年嘉年華整合了培根社區、農村再生社區、胡麻產業總體計畫及金牌農村推廣計畫，於具有代表性的菁寮老街盛大登場。現場設有超過52個攤位，包括42個農村社區、10家胡麻相關業者與在地金牌農村商家，展售各式農特產品與手作文創。活動以「好吃、好看、好玩」為主軸，內容涵蓋在地風味市集、免費DIY體驗、胡麻食農教育展覽及特色文化展演等，讓民眾在遊逛之餘深刻感受農村風土魅力。現場活動熱鬧非凡，嘉苳社區帶來「內山姑娘要出嫁」藝陣演出、廚師料理秀及街頭藝人現場表演，為活動增添豐富的視覺與聽覺饗宴，吸引民眾熱情參與。市府表示，「風起再生‧農聚台南台灣好新聞 ・ 11 小時前
快訊／林口老翁高處墜樓 雙腿骨折送醫搶救不治身亡
新北市林口區中正路上，今天（8日）下午2時許，1名年80多歲的老翁被人發現倒臥某公寓旁地面，消防局接獲報案立即派遣救護車趕往，消防救護員到達後，發現老翁疑似從公寓頂樓墜落，雙腳開放性骨折、意識模糊，於是立即施作CPR後送醫往林口長庚醫院搶救，但老翁因傷重急救無效身亡，至於老翁確切身分及詳細墜樓狀況還有待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
7個紅綠燈成關卡？公館圓環今起7-9時汽機車禁左轉
台北公館圓環從今(8)日開始，「羅斯福路南往北路段」每天上午7點到9點禁止汽機車直接左轉，引起網友熱議，有網友就算了一下，要是按照這樣的方式走，一路上至少要經過七個紅綠燈，甚至擔心周一起上班時段會造成...華視 ・ 15 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前