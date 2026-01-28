道路工程涉貪 嘉市府科長交保

嘉義市政府修繕道路工程涉貪，涉案的葉姓科長5萬元交保。（本報資料照片）

嘉義市政府葉姓科長遭控圖利特定廠商，將道路相關維護的零星工程，先委由特定廠商負責施工，再辦招標發包，與「開口契約」先招標再施工的法定程序不同。檢廉搜索葉男、林姓業者等6人住處，經連夜偵訊後，28日諭知葉男、邱姓監造人員、林男各5萬元、3萬元、20萬元交保。

嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮廉政署南部地區調查組，前天搜索葉男、西區公所邱姓承辦人、林姓業者及其員工等6人住處，並傳喚葉男等4人到案。檢方昨天凌晨1時許訊問完畢後，認為葉男等被告犯罪嫌疑重大，除依《貪汙治罪條例》偵辦外，葉男、邱男及林男也被諭知交保，其餘人請回。

檢廉初步調查，葉男於民國111年任職西區公所期間，涉嫌與施工廠商林姓業者、邱姓設計監造人員，以先開工後招標方式，使用不實驗收資料，詐領人行道及側溝等道路附屬設施維護工程開口契約施工款項，共詐得施工費23萬6023元。

檢方指出，政府機關「開口契約」的法定程序是先對外招標發包，由得標廠商負責整年度的零星修繕工程，但此案的道路相關工程，卻是先施工後辦招標，與法定程序不符，涉及圖利特定廠商。

嘉市府表示，西區公所每年編列「道路搶修及人行道等道路附屬設施維護修繕工程」預算約1000餘萬元，透過開口契約方式辦理，以因應風災水災等天災緊急道路搶修、人行道側溝修繕等零星工程。

葉男原任職西區公所社建課長，負責此項業務，工作表現積極認真，已於114年2月調升至市府工務處使用管理科長。27、28日他臨時請假，傳出涉案，同事深感錯愕。