道路拓寬卻有4機車衝入工地 控標示不清惹禍

摔車的大學生說時速50，是工地施工告示不清，也沒有圍籬，差點害命。（圖／東森新聞）





台南「關廟」南雄路一段進行道路拓寬工程，卻有四輛機車一起衝進工地摔車，其中一人骨折。摔車的大學生說時速50，是工地施工告示不清，也沒有圍籬，差點害命，而負責的公路單位則指現場有燈箱指引改道，同時限速30，是騎士應注意未注意，又跟車太近，才造成連環摔車。

騎士騎在關廟的南雄路上，前方是看來正常的道路，卻變成騎進了工地摔車。這是大三的楊同學和另外2名同學，清晨5點發生的意外，其中一人還摔到骨折。同時騎進工地的還有其他路人，而楊同學事後再看一次工地，前方的施工告示不是面對道路，是朝向另一邊，沒人看得到，最重要的是工地圍籬沒有拉起來，在黑夜視線不清下，騎士才會衝進去。

楊同學：「由於它那個柵欄是沒有拉起來的，我們就直接騎進去，如果它有拉起來，我們有那個顏色，應該就可能剎得下來。一騎進去之後，因為地上都是沙，然後就開始打滑這樣子，摔成一團。它最前面那邊是一個類似懸崖，如果我們再快一點的話，全部衝進去，應該就可能不是摔斷手那麼簡單。」

周邊店家：「有人衝下去過啊，很多次了。」

而這處工地是南區公路新建工程分局進行的南雄路道路拓寬工程。工程單位指清晨5點，工人要施工拉開圍籬，但是工地前方道路有燈箱指引改道，是衝入工地的年輕人應注意未注意。

南區公路新建工程分局職安主任：「在路口上我們還有一個燈箱，我還有一個道路施工箭頭往右，他沒有順著那個箭頭方向，直接衝進去。那剛好是個轉彎段，你沒有順路走，你直接衝進去，你4輛車還跟那麼緊，前面的煞車，後面煞不住，就砰砰砰砰砰。」

由於騎士指責標示不清，工程單位指責對方應注意未注意，雙方各有主張，則交由車輛肇事鑑定委員會來判定。

