「道路施工挖破水管」害淡水停水3天 侯友宜表歉意：水費減免

新北市淡北道路工程上週鑽破地下自來水管，導致居民停水，直到昨天下午5點多才陸續恢復供水，但到了今（1）天早上，仍只有8成用戶復水，連日無水可用的民眾，紛紛在新北市長侯友宜臉書表達不滿，對此，侯友宜回應。對於淡北道路在施工過程中挖破水管，造成淡水居民的不便，深表歉意。

侯友宜表示，這幾天一直緊盯進度，目前大約80％以上月戶都已經復水，對於這段時間施工所造成的問題，已特別設立窗口，基本水費將減免，除了相關檢討責任追究之外，賠償機制也在協調當中，廠商一定要負起責任。

侯友宜也向這三天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們表達謝意，大家都很努力，目標讓淡水盡快在今天百分之百完全復水。



責任編輯／陳盈真

