道路環境藏陷阱 停讓文化難落實

交通部官員5月在立院答詢曾說，台灣無號誌路口中，部分路口達100％駕駛沒停讓行為。警方舉發汽機車路口不停讓行人件數增加，民團呼籲加強教育，也指出道路環境仍有缺陷，恐使駕駛難及時看見行人，各縣市應檢視路口是否設置得宜。

基層員警指出，不僅駕駛停讓觀念不足，執法也面對為難之處，有的行人穿越道量體難應付人流，部分行人走在穿越道外，若有機車轉彎，開單就有疑義，且駕駛在路上「眼睛很忙」，同時要看號誌及標線等各角度交通提示，若不熟路況，恐難留意行人。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，台灣非常多無號誌路口看起來「什麼都沒有」，卻暗藏讓駕駛難及時反應的危險條件，包括路口視線被招牌、圍籬或違停遮擋，無法及時看到行人，同時道路寬、彎道順暢時反而車速易偏高，在未意識到有人穿越時，反應時間已不足。

許強調，無號誌路口並非不能存在，但應視線清楚、車速能控制、行人動線被看見，並完整搭配行人穿越道標線、閃黃燈及行人穿越標誌，呼籲縣市積極檢視路口環境是否設置得宜。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，單靠執法對政府而言是最容易，但對交通安全改善卻最無益，許多路口轉角規畫不良，電線桿和路樹影響駕駛視距，難看清行人停等區，若道路工程設計未啟動改善，及駕駛人的停讓教育沒在駕訓班充分宣導，路口停讓文化很難完整執行，盼建立橫向跨單位溝通管道研商改善行人過馬路安全政策。

消基會交通委員會召集人李克聰提及，有地方政府已實施動態偵測警示可變標誌系統，當主線有來車，可提醒支線車輛和行人，可評估透過科技增加即時偵測提醒。