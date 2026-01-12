道路騎樓同步淨空！ 斗六警結合公所強勢清道見成效

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市與莿桐鄉市區多條道路及騎樓長期遭盆栽、雜物占用，壓縮行人與車輛通行空間，衍生交通風險。為回應民眾期待、守住行人路權，雲林縣警察局斗六分局結合斗六市、莿桐鄉公所清潔隊，啟動清道專案，主動出擊、全面清除占道雜物，讓市區道路真正「還路於民」，清道成果讓用路人直呼有感。

斗六分局結合斗六市、莿桐鄉公所清潔隊啟動清道專案主動出擊。(記者廖承恩拍攝)

斗六分局指出，近來接獲不少民眾反映，市區部分道路兩側及騎樓，長期被盆栽、水桶、交通錐及各式雜物占用，不僅影響車輛通行動線，更迫使行人走上車道，對長者、孩童與行動不便者尤具風險。警方評估後，認為已影響公共安全與通行權益，遂規劃清道專案，針對問題路段展開集中整頓。

此次行動鎖定斗六市中華路、莿桐鄉和平路、光復路等人車流量大的主要道路，同步納入騎樓與人行空間清理。執行過程中，警方先由員警到場逐一勸導住戶與店家，說明法令規定及公共安全考量，要求自行移除占道物品；對於無法立即清除者，則由公所清潔隊進場協助，確保道路及騎樓迅速恢復通暢。

清道專案不只清路旁雜物 ，占用騎樓壓縮人車空間同步鎖定。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局強調，道路及騎樓屬公共空間，任何人不得私自占用。少數民眾為圖方便，經常以盆栽、交通錐、水桶等方式「佔地為王」，行為已違反《道路交通管理處罰條例》。警方表示，若經勸導仍未改善，將依法依同條例第82條第1項第1款規定，對行為人或雇主處以新臺幣1,200元以上、2,400元以下罰鍰，絕不寬貸。

多名商家與居民對清道行動表達肯定，認為警方主動處理長期存在的占道問題，讓道路變得明亮、順暢，行人行走更安心，也有助改善市容。警方也在現場同步進行交通安全宣導，提醒民眾維護公共通行空間，不僅是守法，更是守護彼此安全的具體行動。

針對占用道路、騎樓及人行道行為，警方落實勸導與取締並行。(記者廖承恩翻攝)

分局長李宗儒表示，清道不是一次性行動，而是持續性的道路管理工作，未來將持續結合公所清潔隊加強巡查，對占用道路、騎樓及人行道行為，落實勸導與取締並行。他也呼籲民眾共同成為道路守護者，若發現占道情形，可撥打110或聯繫轄區派出所通報，警民一起讓斗六與莿桐的道路，真正回歸安全、順暢與人本。