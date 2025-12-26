道頓堀大火真相曝光 「爆燃」.違規招牌奪兩命

8月大阪道頓堀火災，2消防員殉職。(圖／達志影像美聯社)

今年8月大阪道頓堀發生火災，造成兩名消防員殉職，調查報告指出，火場搜救時因開門引發「爆燃現象」，導致火勢瞬間失控，消防員逃生不及。而失火建築物的外牆廣告，也被查出未按法規使用防火、耐燃材質，使得招牌遇火及燃，助長火勢；大阪市府承諾將改善法規漏洞、強化稽查。另外，香港宏福苑大火進入災後一個月，災後安置以及真相追查仍未明朗，並且在當局刻意控管之下，民間想舉辦追悼活動都困難重重。

今年8月，大阪熱門觀光區道頓堀發生嚴重火災，起火點位於畫面左邊的5層樓建築，再向右延燒相鄰的7層樓建築，當下火勢極為猛烈，兩位消防員一度失聯，最後確認葬身火場。

近期，大阪市消防局調查委員會公布最新報告。根據報告書記載，事故前，兩名殉職消防員位置在右邊建築的6樓作業，同一時間，其他隊員則在5樓確認各個空間是否有生還者，而搜尋過程中的開門引發了「爆燃現象」(Backdraft)，成為致命關鍵。

何謂爆燃現象？爆燃現象也稱回燃現象，通常發生在火災後期。透過宣導片可以觀察到，當門戶關閉、空氣供應受限時，火場會逐漸進入衰退期，形成高溫且缺氧的環境，這正是爆燃現象發生的典型條件。而當空氣再次被引進，氣體混合經過一段時間後瞬間引燃，產生劇烈的爆炸性火焰擴散。假設火場範圍廣闊，這股向外爆炸的威力自然增強。

而在5樓發生的回燃產生大量火焰與濃煙，使得6樓環境快速惡化，加上當時訊息交錯、混亂，救難人員無法及時掌握所有狀況，以至於兩名消防員被困火場逃生不及。

大阪市消防局警防課長 小野亨： 「調查後認為在火災當下，隊員們並未認知到發生爆燃現象，並且這種現象其實是無法預知的。」

此外，調查小組對延燒路徑也進行分析。道頓堀的特色之一，就是建築外牆的各種巨大看板，陷入火海的兩棟樓同樣不例外，也正是這些招牌釀成了如此事故。利用地圖街景回到火災前，兩棟建物被巨幅廣告包裹著，四面大招牌中有三塊沒有依法使用耐燃材質；調查發現，問題廣告板使用的是聚酯纖維貼合樹脂做的防水布，如果沒有額外添加阻燃劑，只要遇火就會燃燒並滴落，助長火勢。礙於法規存有灰色地帶，業者順勢鑽法律漏洞，導致死亡悲劇。

市民防災研究所理事 坂口隆夫： 「材質是否易燃，又或是可防火，甚至與申請時是否為同樣材質，按現行法規都是無法被確認的。」

大阪市府強調，完善法規之餘，也將嚴格稽查，取締非法業者、維護公共安全。而在道頓堀火災公布調查報告同時，香港宏福苑大火來到了災後一個月。這場被稱為1997年回歸以來最重大火災，奪走超過160人死亡，4千多人過著無家可歸的日子。

受災居民： 「我們明白很多人都在提供幫助，大家都明白我們的處境很艱難。」

受災居民： 「(議員們)都有幫我們找到臨時住所，住的問題是有解決。但還是希望政府看要怎麼安置我們這些居民，給我們居民對於以後生活有個清楚的答覆，讓我們知道以後的路要怎麼走。」

儘管外界資源不斷湧進，但住戶們至今沒有得到公平的分配，甚至不期待獨立調查委員會能查出「獨立的真相」。災害滿月之際，人們想回到社區緬懷，卻看到樓下公園被拉起了封鎖線，追悼留言早就清理得一乾二淨；當地大學的部分學生組織想辦追思活動，竟遭到校方以「社會情勢」為由建議取消為上。在1百多條逝去的寶貴性命面前，此情此景，著實令人無限唏噓。

