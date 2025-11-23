達人列好市多「9大地雷商品」 示警：再便宜都別買

有達人為了讓民眾減少試錯的次數，列出好市多「地雷產品」供大家參考。（示意圖／Unsplash）





美式賣場好市多Costco以高CP值出名，不少購物專家、部落客都會整理熱門商品供顧客參考，但也有達人為了讓民眾減少試錯的次數，列出「地雷產品」供大家參考。

根據《Mashed》報導，有好市多達人列出「9項地雷商品」，表示這些產品是從好市多資深會員的慘痛經驗中選出，希望能提醒其他消費者在選購時避免踩雷。

好市多9大地雷商品

1. Kirkland香料蘭姆酒（Spiced Rum）

有顧客反應，這款蘭姆酒有十分怪異的人工香料味，甚至有人形容喝起來像「肉桂味髮膠」，還有人把它比喻成洗手乳。

2. Kirkland燒烤骰子牛（Burnt ends）

許多會員抱怨這款骰子牛太硬，甚至說「吃起來像狗糧」，譴責品牌「把牛胸肉糟蹋成這樣是一件很了不起的事」，也有顧客指出「價格與內容物數量不成正比，且常常整包都是肥肉」。

3. Kirkland即食起司通心粉（Boxed mac and cheese）

不少顧客認為這款起司通心粉口感粗糙，在網路上負評很多，但目前已經停產，被視為Kirkland失敗品的代表作。

4. Kirkland淡啤酒（Light beer）

雖然這款啤酒比其他品牌便宜不少，但嚐過的人都說「只適合拿來當作娛樂遊戲的懲罰」，甚至有網友諷刺「好市多是不是故意生產這麼難喝的啤酒」。

5. Kirkland碎培根（Bacon crumbles）

碎培根可以撒在料理上增加風味，讓烹飪變得輕鬆，甚至本該是「最不該出錯的食品」，但這款碎培根卻遭顧客嫌棄「太過油膩、口感又乾又硬，還很容易變質」。

6. Global Gourmet辣醬12罐裝（Hot sauce 12-pack）

看似可以一次買到12種口味的辣醬組合，卻被踢爆「每瓶辣醬的口味甚至成分幾乎相同，還含有人工色素」，詭異的味道甚至有顧客狠酸「與其說是辣醬，不如說是醋」。

7. Kirkland罐裝冷萃咖啡（Canned cold brew）

有冷萃咖啡愛好者聲稱「這是他喝過最難喝的」，甚至還有網友說「喝起來有臭雞蛋的味道」。

8. Kirkland雞胸肉（Chicken breasts）

這款雞胸肉雖然價格便宜，但卻被不少人嫌棄「肉質粗糙，口感像橡膠一樣嚼不動，就算用各種調理手法也很難改善」。

9. 香蕉

許多人在賣場買香蕉時，會特別挑青一點的以防太快變軟，但有顧客指出，買好市多販售的香蕉就像在玩「俄羅斯輪盤」，常常買的時候還很青綠，隔天就馬上發黑。

