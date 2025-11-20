達人台股攻略2／營建股超跌出現甜蜜價 陳重銘揭2檔壓箱寶低風險買點

陳重銘認為，營建股最壞情況已過，2026年獲利可望回春。

相較市場資金一窩蜂湧進在天上的AI科技股，不敗教主陳重銘卻在地上挖寶，尋找即將迎來春天的轉機股。他指出，長期存股清單中有2檔有機會否極泰來，成為布局首選。

「央行針對房市潛在風險祭出第7波信用管制，主要在降低不動產貸款過度集中問題，目前效益正在顯現，集中度每月都緩步下滑。」陳重銘指出，今年9月行政院放寬限制，只要符合新青安貸款條件便不再受限，間接暗示營建股最壞情況已過，並點名興富發及長虹投資價值浮現。

先看興富發，法人預估今年獲利衰退近17%，每股純益2.6元；但2026年公司每股純益可望翻倍成長至7.63元。「投資營建股關鍵，在觀察完工時程，近幾年興富發推案相對穩定，但認列獲利的時間點，是以完工後向客戶交屋為基準，所以只要完工時程遞延，貢獻獲利時間也會受影響。」陳重銘解釋。

「目前預估興富發2025年將有7大新建案完工，合計總銷約403億元，就已銷售382億元計算，銷售率達95%；再看2026年，預估將有11大新建案完工，整體總銷可翻倍成長達916.4億元，換算平均銷售率約69%，且未來若能在完工前持續銷售，皆可望認列2026年獲利。」但他也提醒，目前營建業仍處於缺工狀態，大型建案遞延機率更高，儘管如此，興富發獲利仍可望大幅成長。

法人預估，2026年興富發股價淨值比為1.23倍，低於近5年平均最低1.41倍，顯示股價相對便宜。「拉長線看，還原權息月K線股價趨勢仍向上，且換算股息殖利率7.6%，等於股息、資本利得兩頭賺。」

再看長虹，法人預估2025年獲利雖衰退約47%，但明年每股純益有機會挑戰歷史次高，達15.85元。2026年預估公司有5大新建案可望完工， 包括雲創科技大樓、虹創科技大樓、ICT科技大樓等；「但要留意，商辦大樓部分目前都在尋找客戶，希望整棟出售，若無法在2026年底前順利認列，預估獲利就有下修風險，未來仍需持續關注。」他提醒。

陳重銘強調，法人預估2026年長虹股價淨值比不到1倍，已低於近5年平均最低股價淨值比1.05倍。「公司推案量穩定，加上殖利率6.8%，儘管2個商辦大樓尚未找到客戶可整棟出售，但仍有一年時間可耐心等待。」

操作上，建議可參考還原權息月K圖，當股價來到月20平均線，往往是相對便宜的買點，再搭配月KD黃金交叉，就是更好的切入時機。「這2檔營建股目前價格相對低，且明年獲利展望值得期待，是近期可特別關注的原因；但營建股確實也有潛在風險須留意，包括房市政策、建案完工進度，都會影響獲利表現，這部分得持續追蹤。」

