股海老牛表示，買金融股應以獲利為主、股息為輔。

受到台股漲多回檔影響，市場資金開始尋求避風港，有一定殖利率保護、股價波動低，且營運相對穩健的金融股，成為許多投資人心中優選。長期抱緊金融股的投資達人股海老牛表示，進入2026年，金融股布局攻略須掌握8字，即「獲利為主、股息為輔」。

「日前台股下殺，主因在於融資餘額快速增加，籌碼面相對凌亂；尤其指數位在高檔，只要一有風吹草動就震盪劇烈；配合三大法人年底作帳、外資長假效應，且技術面乖離過大，指數出現回檔壓力。」但股海老牛話鋒一轉，「重點是領頭羊台積電獲利仍相當好，判斷這波修正只是漲多回檔，多頭格局並未改變。」

廣告 廣告

面對投資人鎖定金融股作為資金避風港，長期持有金融股的老牛直言，若是以股息、殖利率角度布局，2026年可能會有投資不如預期的情況發生。最明顯的例子，是根據財政部2026年預算書顯示，官股4金2銀合計上繳國庫的現金股利較2025年減少。期待搶先卡位高殖利率金融股的投資人，恐怕會失望。

股海老牛整理財政部預算書股利資料指出，2026除了第一金配息表現，較今年略為成長外，其餘都是持平或略減。「像金融存股族偏好的兆豐金，預估明年現金股利1.4元，較今年1.6元減少，換算目前股息殖利率約3.6%；華南金預估配發每股現金股利1.21元，也較今年1.25元縮水，換算目前股息殖利率約4.3%。」

老牛表示，存股族買進官股，只能求安心；但想在安穩前提下多賺一點，則應鎖定獲利成長的金融股。「上半年受到新台幣強勁升值影響，以壽險為主的金控海外投資損失慘重，包括富邦金、國泰金、凱基金都面臨龐大匯損壓力，但下半年情況反轉，受惠股市走多，壽險投資大有斬獲，推升獲利表現，到年底可望轉強。」

他強調，與其期待金融股現金股利，不如聚焦獲利題材，賺價差。「很多人看好AI趨勢，重倉押寶科技股；但我持有金融股，透過公司再投資美股、台股，等於我也間接參與到AI漲幅。尤其9月、10月壽險金控獲利翻揚，除了新台幣匯率回貶外，公司陸續實現資本利得，加上美國降息激勵債券價格上漲，預料獲利成長將推升金融股表現。」

其中，老牛最看好富邦金，認為在投資收益認列下，獲利表現可期，2026年股價有機會登上百元俱樂部。另外，在合併題材發酵下，玉山金也是他未來持續抱緊的重要持股。

「過去市場以短線題材看待金融股合併，且多是買方股價下跌，被合併的一方股價上漲；但就長遠經營策略考量，金融股合併背後拚的是事業版圖，長線綜效將逐步顯現。」老牛認為，像長期持股玉山金在買下三商壽後，躋身成前5大金控，若獲利續航力可維持不墜，配合外資回流，明年股價表現就值得期待。

更多鏡週刊報導

達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買

達人台股攻略3／明年官股配息全縮水 股海老牛：想賺要買這2檔金控股