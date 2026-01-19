達人理財／回後買上漲紀律投資術 飆股上校短波操作年賺50%

台股一路走升，朱家泓拉高現金水位，保留銀彈因應變局。

軍人出身的「飆股上校」朱家泓，57歲開始學技術分析，以30萬元進場，邊學邊投資，多年來磨出一套穩定獲利心法；2025年他見台股一路走高，拉高現金水位，靠著精準操作，以5成資金創造50%獲利。他的股市金句是：投機，就要捨得賣；投資，就要守得住。

「沒錢要衝，有錢要穩；年輕要衝，年老要穩。像我現在有了年紀，就很保守。」57歲開始學技術分析，60歲開班授課，「飆股上校」朱家泓現已來到70從心所欲階段，與學生林穎共同創辦「家泓學院」，因為投資教學仍是他熱愛的人生職志。

至2025年底，家泓學院創立已滿1週年。這1年來，朱家泓調整了投資部位，降低持股比例，花更多時間及心血投入技術分析課程，「台股目前位階高，以月線等長週期型態推算，農曆年前應可看到這波高點、約3萬500點；我現在就是用大概5成資金操作，簡單結算2025年績效，報酬率約50％。」

過去半年，台股指數一路墊高，朱家泓逐步拉高現金水位，保留銀彈因應變局；加上授課忙碌，無暇整日盯盤，為提高資金效率，他以三套策略，做到犀利選股、精準上車且果斷停損停利，最終繳出5成獲利的好成績。

策略一：找最強 鎖定5至10檔



