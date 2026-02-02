達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬

彰化縣富山國小前校長鄭孟忠被年改逼的學投資理財，以400萬元6年滾出1,500萬元退休金。

公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。

「我被年改（公教人員年金改革）嚇到才開始投資，六年的累積，現在能讓我多領一份校長薪水，我才能在去年8月退休，在這喝咖啡、曬太陽。」彰化縣富山國小前校長鄭孟忠，邊說邊從後車廂拎出一只菜籃，裡面裝了一整套手沖咖啡器具，有手沖壺、濾杯、磨豆機與咖啡豆，擺放得井然有序。

廣告 廣告

老年、少子化讓社會結構改變，年金不得不改革。圖為教職工會舉著「全民遭殃」旗幟上凱道反年改。

本金400萬 滾大超過三倍

「坐在涼亭這，我們先喝杯咖啡，再慢慢聊。」他輕鬆地說。遠處酬神的戲台鑼鼓聲時而傳來，但一點也不影響他專注沖咖啡的神情。熱水取自寶藏寺，咖啡豆則是他親自烘焙，「不需要昂貴器材、咖啡廳的裝潢，我喜歡在涼亭沖一杯咖啡。」這是他從校長一職退休後，最日常、也最自在的儀式。

鄭孟忠常與三五好友相約在此泡咖啡、聊投資、談人生，他笑說，焦慮年改的彰化縣退休校長與教師，都來請教過他如何投資。而能夠這樣從容沖泡咖啡、過日子，不擔心年改問題，來自過去6年的紀律投資，400萬元資產如今滾大至約1,500萬元，光是去年配息就進帳110多萬元。

鄭孟忠悠閒啜口咖啡說：「以前我的錢都只放郵局做定存，但6年前因為年改衝擊而輾轉難眠，發現不投資真的不行。」

鄭孟忠有博士學位，加上教職年資且等級高，原本能月領九萬元退休金直至身故；但在年改推動下，所得替代率逐年下降1.5％，「2029年我大概只能領6.8萬元，差了2.2萬元。」

鄭孟忠去年的被動收入高達110萬元，退休後的他愜意泡咖啡過日子。

最讓他恐慌的是，年改定了地板價3萬3,000元，意思是當退撫基金不夠用時，就算砍到最低3萬3,000元也合法，「我真的被嚇到了，如果只有3萬3,000元，我的退休生活該怎麼辦？」

轉向ETF 打造被動收入

於是2018年底，鄭孟忠開了人生第一個證券戶，並大量閱讀財經書籍，將父親留下遺產等資金湊齊400萬元，踏入股市。初期以個股為主，選股標準為殖利率至少6％，且營收與獲利必須逐年成長。

退休前2年，鄭孟忠將個股轉換為多檔高股息ETF。

在這樣的條件篩選下，鄭孟忠先後布局仁寶、技嘉、緯創等標的，其中緯創讓他賺到近3倍報酬後出場。而初入市場的前4年，他的平均年報酬率都維持在20％以上。

只是市場不只給甜頭，也會給教訓。鄭孟忠坦言，前4年的選股過程，是一邊賺錢、一邊從錯誤中修正。他曾投資三發地產，也買過健身器材廠岱宇，前者因董事長家事，讓他吃了幾根跌停板，後者初期殖利率亮眼，但疫情後因營收持續下滑，股價腰斬再腰斬。「殖利率再高，基本面不行，終究會出問題。」他總結。

鄭孟忠（中）熱情地向外界分享自己的投資心法。（鄭孟忠提供）

這些經驗讓他在接近退休時果斷調整策略，不再追求價差，而是確保每個月都能有穩定的被動收入，「退休前後我就慢慢將資金轉向殖利率約8％的高股息ETF。我想既然市場長期向上，只要大跌時買進，再加上ETF分散的特性，風險低，應該有不錯的成績。」

大跌時才買 即能立於不敗

目前鄭孟忠手中持有標的包括群益台灣精選高息（00919）約142張、大華優利高填息30（00918）約80張、元大台灣高股息（0056）約40張，以及復華台灣科技優息（00929）125張。

鄭孟忠解釋，在他眼中，投資個股就像將領率兵上戰場，「打贏了，可以把對方的士兵收歸己有；一旦輸了，自己的兵也可能變成別人的。」尤其個股操作需要高度專注，而買賣時點難免有落差，不是賣太早，就是買太晚，幾次親身經歷讓他深刻體會，退休後若還要承受這樣的心理壓力，實在太累。

「高股息ETF給我的感覺完全不同，不必盯盤，不追價差，可以穩定領息，時間到了就有現金流進來。」不過，他強調，高股息ETF也需要檢視，他以00929為例，曾一度持有高達218張，而光是這一檔，每月就能領到約4萬元股利，但因為配息水準下滑，他開始分批出脫，目前保留約125張。

高股息ETF的現金流，讓許多退休族趨之若鶩，遇大跌時進場，還能降低持有成本。

操作策略上，鄭孟忠堅持「大跌才買」。見到ETF單日或波段下跌3％以上，或是市場出現系統性風險，他才會進場布局。像是去年4月，美國總統川普拋出關稅政策、市場劇烈震盪時，他選擇在第3天進場撿便宜，「這時候進場，至少殖利率夠高，已經立於不敗位置。」

好友謝校長表示，年改後讓許多學校同事開始重新思考，未來退休生活品質如何維持，「鄭孟忠在投資理財上的分享與親身實踐的具體成果，讓人清楚看見理論與實務並行的可行性，尤其他重複提到『富人的認知模式與思維習慣』，必須要建立富人思維，財務狀況才有機會實質改變，讓人受用良多。」

投資界小白 六年脫胎換骨

富山國小同事張老師提到，年改確實造成自己規劃退休生活很大的壓力，「相較個股投資，鄭校長的方式淺顯易懂，對於沒有經常接觸市場的老師們來說容易執行。」

回顧鄭孟忠的職涯，師專畢業、20歲當老師，38歲成為彰化縣極少數的年輕校長，去年8月退休時，更是縣內最年輕的退休校長。卸下職務後，他經營咖啡工坊、到大學授課與演講，並將投資心得整理成《財富我有》《漫談人性》，意外成為網路暢銷書。

如今他每天清晨6點起床爬山、閱讀、寫作，他笑說，自己原本對投資與財報一竅不通，能走到今天只有一個原因，就是拚了命地學習，「我能在市場活下來，是因為我只相信自己做過的功課，而不是聽別人說了什麼。」對鄭孟忠來說，現在能天天悠閒喝咖啡、在大學兼課，是6年紀律投資的成果，而年改改不改，早已不再困擾他。

投資心法

精挑殖利率8%的高股息ETF 大跌大買，單日或波段下跌3%以上進場 適時檢視標的配息狀況，若持續下滑會汰弱留強

更多鏡週刊報導

達人理財／回後買上漲紀律投資術 飆股上校短波操作年賺50%

達人理財／趨勢獵人投資術 吃播網紅靠右側交易賺3千萬新房

達人理財／退休20年資產還變多 外商前老總靠3招過上放心人生