達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
「我被年改（公教人員年金改革）嚇到才開始投資，六年的累積，現在能讓我多領一份校長薪水，我才能在去年8月退休，在這喝咖啡、曬太陽。」彰化縣富山國小前校長鄭孟忠，邊說邊從後車廂拎出一只菜籃，裡面裝了一整套手沖咖啡器具，有手沖壺、濾杯、磨豆機與咖啡豆，擺放得井然有序。
本金400萬 滾大超過三倍
「坐在涼亭這，我們先喝杯咖啡，再慢慢聊。」他輕鬆地說。遠處酬神的戲台鑼鼓聲時而傳來，但一點也不影響他專注沖咖啡的神情。熱水取自寶藏寺，咖啡豆則是他親自烘焙，「不需要昂貴器材、咖啡廳的裝潢，我喜歡在涼亭沖一杯咖啡。」這是他從校長一職退休後，最日常、也最自在的儀式。
鄭孟忠常與三五好友相約在此泡咖啡、聊投資、談人生，他笑說，焦慮年改的彰化縣退休校長與教師，都來請教過他如何投資。而能夠這樣從容沖泡咖啡、過日子，不擔心年改問題，來自過去6年的紀律投資，400萬元資產如今滾大至約1,500萬元，光是去年配息就進帳110多萬元。
鄭孟忠悠閒啜口咖啡說：「以前我的錢都只放郵局做定存，但6年前因為年改衝擊而輾轉難眠，發現不投資真的不行。」
鄭孟忠有博士學位，加上教職年資且等級高，原本能月領九萬元退休金直至身故；但在年改推動下，所得替代率逐年下降1.5％，「2029年我大概只能領6.8萬元，差了2.2萬元。」
最讓他恐慌的是，年改定了地板價3萬3,000元，意思是當退撫基金不夠用時，就算砍到最低3萬3,000元也合法，「我真的被嚇到了，如果只有3萬3,000元，我的退休生活該怎麼辦？」
轉向ETF 打造被動收入
於是2018年底，鄭孟忠開了人生第一個證券戶，並大量閱讀財經書籍，將父親留下遺產等資金湊齊400萬元，踏入股市。初期以個股為主，選股標準為殖利率至少6％，且營收與獲利必須逐年成長。
在這樣的條件篩選下，鄭孟忠先後布局仁寶、技嘉、緯創等標的，其中緯創讓他賺到近3倍報酬後出場。而初入市場的前4年，他的平均年報酬率都維持在20％以上。
只是市場不只給甜頭，也會給教訓。鄭孟忠坦言，前4年的選股過程，是一邊賺錢、一邊從錯誤中修正。他曾投資三發地產，也買過健身器材廠岱宇，前者因董事長家事，讓他吃了幾根跌停板，後者初期殖利率亮眼，但疫情後因營收持續下滑，股價腰斬再腰斬。「殖利率再高，基本面不行，終究會出問題。」他總結。
這些經驗讓他在接近退休時果斷調整策略，不再追求價差，而是確保每個月都能有穩定的被動收入，「退休前後我就慢慢將資金轉向殖利率約8％的高股息ETF。我想既然市場長期向上，只要大跌時買進，再加上ETF分散的特性，風險低，應該有不錯的成績。」
大跌時才買 即能立於不敗
目前鄭孟忠手中持有標的包括群益台灣精選高息（00919）約142張、大華優利高填息30（00918）約80張、元大台灣高股息（0056）約40張，以及復華台灣科技優息（00929）125張。
鄭孟忠解釋，在他眼中，投資個股就像將領率兵上戰場，「打贏了，可以把對方的士兵收歸己有；一旦輸了，自己的兵也可能變成別人的。」尤其個股操作需要高度專注，而買賣時點難免有落差，不是賣太早，就是買太晚，幾次親身經歷讓他深刻體會，退休後若還要承受這樣的心理壓力，實在太累。
「高股息ETF給我的感覺完全不同，不必盯盤，不追價差，可以穩定領息，時間到了就有現金流進來。」不過，他強調，高股息ETF也需要檢視，他以00929為例，曾一度持有高達218張，而光是這一檔，每月就能領到約4萬元股利，但因為配息水準下滑，他開始分批出脫，目前保留約125張。
操作策略上，鄭孟忠堅持「大跌才買」。見到ETF單日或波段下跌3％以上，或是市場出現系統性風險，他才會進場布局。像是去年4月，美國總統川普拋出關稅政策、市場劇烈震盪時，他選擇在第3天進場撿便宜，「這時候進場，至少殖利率夠高，已經立於不敗位置。」
好友謝校長表示，年改後讓許多學校同事開始重新思考，未來退休生活品質如何維持，「鄭孟忠在投資理財上的分享與親身實踐的具體成果，讓人清楚看見理論與實務並行的可行性，尤其他重複提到『富人的認知模式與思維習慣』，必須要建立富人思維，財務狀況才有機會實質改變，讓人受用良多。」
投資界小白 六年脫胎換骨
富山國小同事張老師提到，年改確實造成自己規劃退休生活很大的壓力，「相較個股投資，鄭校長的方式淺顯易懂，對於沒有經常接觸市場的老師們來說容易執行。」
回顧鄭孟忠的職涯，師專畢業、20歲當老師，38歲成為彰化縣極少數的年輕校長，去年8月退休時，更是縣內最年輕的退休校長。卸下職務後，他經營咖啡工坊、到大學授課與演講，並將投資心得整理成《財富我有》《漫談人性》，意外成為網路暢銷書。
如今他每天清晨6點起床爬山、閱讀、寫作，他笑說，自己原本對投資與財報一竅不通，能走到今天只有一個原因，就是拚了命地學習，「我能在市場活下來，是因為我只相信自己做過的功課，而不是聽別人說了什麼。」對鄭孟忠來說，現在能天天悠閒喝咖啡、在大學兼課，是6年紀律投資的成果，而年改改不改，早已不再困擾他。
投資心法
精挑殖利率8%的高股息ETF
大跌大買，單日或波段下跌3%以上進場
適時檢視標的配息狀況，若持續下滑會汰弱留強
更多鏡週刊報導
達人理財／回後買上漲紀律投資術 飆股上校短波操作年賺50%
達人理財／趨勢獵人投資術 吃播網紅靠右側交易賺3千萬新房
達人理財／退休20年資產還變多 外商前老總靠3招過上放心人生
其他人也在看
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。