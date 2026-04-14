達人理財／從拚報酬到求穩定 前操盤手的退休資產重配術
2年前，外商投信投資長安柏姐從職場畢業；退休前，她靠著定期定額投資台股及全球股票基金，積極累積資產；退休後佛系理財，透過跨資產、跨區域且高達5成的類現金占比，保守卻穩健地開啟人生精彩下半場，不但旅居加拿大、寫了一本小說，更轉型成為職涯諮詢師。
這天台北陽光溫暖，散發文青氣息的安柏姐，與我們相約在採光充足的咖啡廳。坐定後她開口：「6年前我生了一場重病，是癌症；那次生病讓我對人生有了全新想法，原來人真的會隨時不見。我開始想，剩下的時間到底什麼才是最重要。」
重拾健康 登出職場
2年前從職場退役的安柏姐，曾是外商投信投資長、債券組合基金操盤手，身處在高壓的金融環境，雖早已財富自由，卻因熱愛投資工作，從沒想過提早退休；直到生病了，才認真思考未來該怎麼過。
在那段與病魔對話的日子裡，她給自己訂了一個「5年退休緩衝計畫」，並設定好二個目標：一是解除重大傷病卡，象徵重拾健康；另一個則是完成接班人培訓。二大目標達成後，就在最舒心的狀態下登出職場。
她回憶：「當時我檢視了工作近30年的資產，有高達8成部位集中在股票型基金，配置非常積極；但退休後我不想再過那種每天盯盤、心情隨著市場動盪起伏的日子。」
安柏姐說，她對於資產的要求是扣除每年花用後，總值比前一年增加2％、能抗通膨就好。
退休前：定期定額股票基金 堆高資產
還在職場時，安柏姐的投資策略是堆高資產、早日實現財富自由。「一般人以為，金融業致富是靠高薪，或逮到幾檔飆股；其實對我來說，真正關鍵的卻是大家認為最無聊、也最不起眼的定期定額。」
從學校畢業後，安柏姐就定期定額投入基金，數十年如一日。她堅定地說，絕大多數人並非投資天才，無法複製「少年股神」的致富模式，「長期紀律投資，才是普通人的成功路徑。」
定期定額的威力究竟有多大？以安柏姐長期持有的安聯台灣科技基金為例，據理柏資料加以回測顯示，投資人若在該基金成立後，每月底投入1萬元，連續24年不間斷，截至2025年底，總投入金額為297萬元，而經複利累積總報酬率可達1978％，也因此總累積金額將高達6173萬元，獲利5876萬元，換算年化報酬率則達13％。
「台股基金真的能創造超額報酬，像2025年4月關稅股災時，我就趁台股重挫，單筆投入野村鴻運基金，前陣子看績效，報酬率已超過1倍，真的很驚喜！」她認為，只要鎖定有口碑的台股研究團隊，且短中長期績效皆能打敗大盤的標的，就值得定期定額投入、長線持有。
退休後：股票與類現金各半 穩定資產
攤開安柏姐退休後資產配置，股票部位仍保有一半的台股基金、一半的美國及全球股票型基金，但慢慢由攻轉守，整體股票部位降到20％至50％，另外5成則配置類現金及防禦型資產，包括30％的現金及外幣、10％的短天期債券以提供現金流，及約10％的黃金，因應避險需求。
作為長線投資者、前債券基金經理人，相較市場雜音，安柏姐更專注總經指標透露出的訊號；她認為，現階段全球經濟處在景氣繁榮期中後段，總經數據不算負面，但仍須留意轉折的可能。
「我常用三指標判斷繁榮期，一是當實質支出年增率高於可支配所得時，代表民眾在透支，消費支出過度樂觀；二是企業投資暢旺，耐久財訂單持續增長；三是市場情緒興奮，股價不斷創新高。」安柏姐指出，目前美國就業市場還算健康，企業獲利動能仍在，雖有油價波動干擾，但年底前應不會出現大問題。
倒是因為專業操盤人的背景，讓她對市場始終保持警戒。「近期我開始小量分批建倉長天期美國公債，在繁榮期預先布局，是為了抵禦後續可能衰退的風險；一旦景氣轉向，公債就能提供一定保護。」
安柏姐坦言，退休後為求穩，將股票占比降至5成以內，就算市場腰斬，手上也還有五成的現金與債券可抗震，甚至逢低承接。「以最保守的股票配置2成、配合全球股市年化報酬率約7％計算，加上類現金、債券收益，其實來自投資的收入，就足以支撐我原先設定的2％抗通膨及日常生活開銷目標。」
除了跨資產、跨區域配置，安柏姐還給自己架起一張牢靠的安全網、預留18個月的緊急預備金。「這筆資金主要用途，是在市場崩跌時不必為了生活費而被迫割肉，有底氣等待價格回升。上班族有收入，可預留6個月的生活費，但退休後一定要準備更長的預備金，就過去20多年市場經驗，約1年半時間股市空頭多能修復。」
嚴謹自律 貫徹目標
安柏姐的前同事觀察：「基金操盤人最忌諱的就是憑感覺投資，而Amber總是高度自律、認真嚴謹，重視研究及風險控管，明確知道自己在做什麼、為何而做；遇到市場恐慌波動時，她會回歸基本面，資產配置邏輯及風險報酬評估，進退有據。這也反映在她個人理財規劃上，自律嚴謹，且目標明確。」
而先生也相當佩服她的執行力。「Amber最棒的地方，在她不會因股市表現亮麗而改變投資方式，而是將資產安全放在首位，藉由高收益債券基金等固定收益產品創造現金流；再透過定期定額投資股票基金，爭取資本利得，持續貫徹目標，不隨市場起舞。」
安柏姐笑說，念書時曾跟同學開玩笑，45歲要財富自由，50歲就要退休，沒想到居然成真。「最感謝的人就是媽媽，從小教我二件事，一是記帳，另一個是要存夠退休金；因為記帳能掌握生活實際支出，算出每年開銷，再利用資產配置策略，便可持續創造穩定的現金流。」
至於要達到多少數字才算擁有財富自由，能勇敢退休？「每個人生活方式不同，沒有一定金額；但是人的消費習慣不會輕易改變，像我退休2年的這段時間，在扣除所有日常花費、且旅居加拿大半年後，儘管投資配置偏保守，但總資產還能比退休前成長5％，我真的心滿意足！」
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