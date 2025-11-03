達人理財／從異鄉媳婦到包租女王 越籍新住民靠3招翻身月收15萬
今年44歲的越式洗髮店負責人黃悅晴，21歲從越南嫁來台灣，結束10年婚姻後，她淨身出戶，靠美甲生意重新出發，立志40歲前在台北市買房。如今在台北市她擁有3處房產，越南也有2間房子、多筆土地，月收租金超過15萬元。她說：「女人都愛買包，但我的房子比包還要多，這才是女人該有的底氣。」
「女人都愛買包，但包不會增值，不是資產，撐門面買1、2個就可以了；我現在的房產、土地比包還多呢。」越式洗髮店負責人黃悅晴邊說邊露出明亮的笑容。採訪這天，她一身亮麗桃紅色套裝登場，像是在訴說她的人生經過10年奮鬥，已經華麗轉身。
台越兩地 各擁房地產
記者好奇問她有多少筆房產？黃悅晴沉默一下，口中念念有詞、用手指開始數算自己在台灣、越南二地的物件，「台北市有3間，1間是自住、2間是商辦，越南胡志明市有2間，還有一些土地，全部都出租。」
