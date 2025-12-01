達人理財／能等的人永遠贏 政大前校長抱緊2檔ETF年賺11％

不盯盤、不選股，政大前校長周行一跟著市場走，抱緊台灣0050及美國SPY這2檔ETF，年賺11％報酬。

「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」政治大學前任校長周行一的投資淡如水，卻最修練心性。教授投資學逾30年，66歲的周行一統整出八喜投資法則，不盯盤、不選股、不擇時，只跟著市場走，抱緊台股追蹤大盤的0050及美股追蹤S&P 500指數的SPY，只進不出，配息持續滾入，貫徹「等待」的力量，每年穩賺11％報酬。

「風水輪流轉，現在市場大談AI（人工智慧），但誰能保證AI永遠好呢？台股市場的平均年報酬率是12％，但根據統計，散戶卻是-3.8％，因為人都是見利忘險，瘋狂追明牌、短進短出，只看報酬卻忘記風險。」政治大學前任校長周行一說，股市向上是常態，但過程必然波動，所以要耐心等待。

定存多過投資 採取八二比

周行一直言，如果投資的出發點是想賺很多錢，那註定會失敗，因為絕大多數的人根本沒能力超越市場。「許多散戶熱衷模仿股神巴菲特，但巴菲特進場買股的時候，他沒有告訴你啊！賣股的時候，他也沒有通知你。」他認為，巴菲特是「資訊非常充分」（very informed）的投資人，擁有超過一般人的投資機會，散戶一窩蜂地模仿，只會陷入不對等賽局。

