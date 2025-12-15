達人理財／越簡單越會賺 退休教授靠一條線滾出30％年報酬

明道大學商管學院前院長林原勗，靠半年線滾出年化30％報酬。

股市裡人人追求高報酬，總以為要靠複雜策略才能勝出，但結果往往事與願違。明道大學商管學院前院長林原勗指出，真正能長期賺錢的方法其實都很簡單。多年實戰下來，這位教了半輩子財務金融的教授，只靠「一條線」與一分紀律，就把年化報酬做到30％。

「真正能賺錢的方法都很簡單，連小學生也學得會，只是最簡單的事往往最難做到，投資是很逆人性的。」明道大學商管學院前院長林原勗點出散戶盲點。

紀律和耐心 決定績效

經過多年的觀察，他發現大部分投資人並非不用功、而是「沒耐心」，追高殺低、陷在其中進進出出，最後離報酬越來越遠。教了半輩子財務金融，林原勗直白地說：「投資不需要複雜模型、懂所有學術理論；決定績效的是『紀律』和『耐心』，只要一條線畫出來，其他根本不用太傷腦筋。」

林原勗強調，投資報酬率好壞不是靠學術和理論，而是紀律及耐心。



