達人理財／退休20年資產還變多 外商前老總靠3招過上放心人生

45歲就從外商總經理退下來的田臨斌（綽號老黑），至今剛好是退休第20年，他因投資得宜，越活越有錢。

退休20年、走過上百個國家、還曾二度搭郵輪環遊世界…多數人以為這樣的生活必然「燒錢」，但65歲的田臨斌卻讓資產不減反增。而這樣游刃有餘的生活，其實來自他對投資工具的理解、長期的資產配置紀律，以及對生活成本的精準掌握，才能讓他在退休後越來越有錢。

「算起來，今年是我退休的第20年，和太太四處旅行，現在身上的資產和剛退休時相比還成長了一些。」從外商石油公司退休、今年屆滿65歲的田臨斌談起退休生活，臉上露出滿意的笑容。

外型高壯、皮膚黝黑，大學時期就被同學取綽號叫「老黑」的田臨斌，退休20年來，和太太平均一年旅行3、4個月，曾經二度搭郵輪環遊世界100多天；2020年本來決定要第三度搭郵輪環遊世界，卻因為一場疫情打壞了計畫，延遲到現在還沒出發，「哪天會再環遊世界一次？我也不知道，也有可能下個月就出發。」田臨斌爽朗地笑說。

田臨斌（右）與太太（左）20年來旅行超過100個國家，生活豐富精彩。（翻攝自老黑看世界臉書）

讓人驚訝的是，玩遍百國、熱愛唱歌、甚至還當過街頭藝人的他，不但沒有把退休金花光，資產反而增加。田臨斌分析其中之道，投資理財、移居南部、簡樸生活這三件事，是他能放心花、安心活的關鍵，「即使每年旅行超過100天以上，投資的收益也能cover（負擔）支出。」



