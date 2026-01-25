達人私房股2／股價跟著營收跑 億元達人雷浩斯抱緊的AI獲利翻倍股曝光
在AI浪潮推動下，台股2025年漲幅超過25%，已是連續第3年大漲逾兩成，如今投資人難免擔心漲多後將面臨修正風險。不過，在整體經濟仍具韌性、美國進入降息循環、美股維持強勢等多重利多支撐下，專家表示對於今年表現仍可抱持「審慎樂觀」的態度。投資達人雷浩斯緊抱核心持股緯穎，途中遇重挫仍加碼；此外，他看好記憶體超級循環週期，特別是工業記憶體後市。
「近2年台股走勢明顯呈現『拉積盤』格局，最悶的是，大盤漲，你的股票沒漲；大盤跌，你的股票跌更兇。沒有抱台積電，真的會很鬱卒。」曾是美術設計的資深投資達人雷浩斯，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億，去年更是大豐收，秘密武器則是核心持股緯穎，「現在是AI時代，慢一步就輸掉一大截，緯穎最強的地方在於董事長決策速度快，公司流程靈活。」
雷浩斯指出，緯穎的主要客戶多集中在美國，為了貼近供應鏈，同時因應零關稅與在地化需求，公司在2025年3月直接前往美國德州擴廠，同年12月投產，從決策到落地的速度讓人驚嘆，「好公司願意砸錢擴大資本支出、升級產能與競爭力，目的就是拉開與對手的差距，而緯穎就有這樣的特質。」
尤其他看好緯穎產品線相對單一，與其他伺服器代工廠相比更「純粹」；去年緯穎拿下亞馬遜（Amazon）Web Services Trainium 2專案及甲骨文（Oracle）客製化晶片訂單，「公司一路往前衝，獲利成長幾乎完全來自AI伺服器，成長方向非常明確。」
而業績暴衝也很有感，2025年營收年增163.6%、EPS（每股純益）達275元，均創下歷史新高。「緯穎2024年EPS為126.57元，當年股價最高2,900元，當獲利倍增，股價照理說也要翻倍，上看6,000元。」觀察緯穎歷史本益比高點曾來到30倍，「目前股價股價回檔到4000元以下，算是合理偏低」。
事實上，雷浩斯是在緯穎股價2千多元時進場，他笑稱，當時有跟單的親朋好友至今都大賺一筆了，「我的健身教練想借錢買器材，我叫他先買股票，等賺錢再買設備，錢還能還回去。」他笑說。
「股價跟著營收跑，賺的錢越多，股價自然漲得兇，只要公司持續賺錢，股價終究會反映價值。」不過，近期緯穎股價表現疲弱，但他看好長期趨勢，甚至還進場加碼。
此外，雷浩斯也看好步入超級循環週期的記憶體產業。他解釋，一旦出現缺貨潮，最終解方必然要供給端持續擴產，但從設備建置到正式投產，至少還需要半年以上的時間，供需失衡短期內難以緩解。
他點名追蹤多年的工業用儲存記憶體廠宜鼎，年初於美國CES展上宣布和高通（Qualcomm）合作研發推出全新「AI on Dragonwing」運算方案，其中EXMP-Q911 COM-HPC Mini模組，即搭載高通Dragonwing IQ-9075處理器，專為工業機器人與邊緣運算設計。從財務面觀察，公司去年營收142.61億元，年增60%，顯示在產業循環啟動時刻，營運動能已率先表態，只要股價有明顯回檔，都值得布局。
除了緯穎和宜鼎，台積電、散熱及其他記憶體族群也是雷浩斯重點持股名單，「要有現金才能低檔加碼，口袋有銀彈，腦袋才不會短路。」他提醒，投資應適度逢高獲利了結，將高本益比部位調節，回補至低本益比標的，「投資是一連串決策的結果，懂得在對的時機調整節奏，才能在下個循環來臨前，卡位最佳買點。」
