達人私房股3／不追熱門也能賺 陳喬泓點名2檔兼顧成長與防禦好股
台股來到3萬點，投資人該如何從茫茫股海中尋找漲不停的績優股？投資達人陳喬泓指路表示，AI是基本配備，不過，要是搭配價值成長股，更能提升資產整體安全度。
曾是月薪3萬元的小美工，陳喬泓擅長從生活中選股，他曾買進紡織股儒鴻，獲利高達5倍之多。如今核心持股是台積電，他直言，AI不是選項，而是投資組合的基本配備。
「買股票一定是買最認同的，才抱得住。」他分享，自己大量使用ChatGPT與Google Gemini等AI工具整理資料、加快股票研究速度，深刻感受到AI技術已大幅改變人類生活，進而強化對AI的投資信念；而除了台積電，竹陞科技也是他長期關注的重要標的之一。
他指出，市場上不少公司雖然是台積電供應商，卻未切入半導體製程核心，因此容易被忽略，竹陞科技就是其一；但其實竹陞科技同時具備AI應用與台積電供應鏈兩大特性，屬於少數兼具「AI＋台積電供應鏈」的雙題材公司。
「台積電赴美設廠，當地人力成本高，配合度不如台灣，未來以智能工廠作為替代方案的機率大幅提升，這正是遠端操控與即時監控系統發揮關鍵作用的場域，必須能夠全天候掌握機台運作狀況，確保生產效率與穩定性。」而竹陞科技提供物聯網感測器、遠端監控系統與AI數據分析服務，透過GoBot（智能自動操作系統）、IoT（智能數據採集系統）與GoVision（感官監測系統），能協助客戶優化製程良率與生產效率。
從財務數據來看，竹陞科技的趨勢也已形成。2025年營收8.06億元，年增96.7%，去年股價還一度衝上1,020元，「要注意的是，高成長標的股價波動大，應採取分批進出策略。」陳喬泓提醒。
操作上，他採取保守的回推方式，「法人預估公司今年EPS（每股純益）為26至28元，搭配40倍本益比，合理股價區間在1,040至1,120元；若回到更保守情境，以EPS 25元、30倍本益比推算，約750元是相對合理價位。」
事實上，陳喬泓是在股價200多元時進場，當股價來到800元以上便開始逐步調節，目前仍保留約4成持股。他強調，若股價出現回檔，仍會考慮再度進場承接，作為中長期持股。
除了科技股，習慣從生活中選股的陳喬泓提到，因自己長期維持運動習慣，常駐地為「健身工廠」，所以進一步研究母公司柏文的營運模式。「我發現台灣人越來越注重運動，柏文專注在台灣市場，在現在的經濟環境下，可以期待營運表現穩定。」而這類型股票被陳喬泓視為防禦型標的，他評估，柏文市占率超過30%，現階段台灣健身人口滲透率僅約4.8%，仍有顯著成長空間。
法人估算，柏文去年全年EPS約8元，今年有機會提升自9.5至10元；陳喬泓認為，若股價來到15倍以下，甚至接近12倍，也就是142.5元以下是較具吸引力的進場區間，若股價漲至20倍本益比，則可考慮獲利調節，「買熟悉的股票，耐心緊抱，投資可以很輕鬆。」他再次強調。
更多鏡週刊報導
達人私房股1／寧等愛馬仕打折也不買爛公司 產業隊長張捷揭2檔升級黑馬股
達人私房股2／股價跟著營收跑 億元達人雷浩斯抱緊的AI獲利翻倍股曝光
其他人也在看
賴現警訊？他曝蔡英文「截然不同的道路」：有很多壓力
徒手攀登高手霍諾德成功登頂台北101，總統賴清德發文恭喜霍諾德，也謝謝所有幕後英雄，卻被發現他並未提及台北市，引發討論。國民黨台北市議員李柏毅指出，前總統蔡英文的發文人情味、親民感比賴好很多，似想突顯跟賴截然不同的道路，這是重要的警訊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
太遺憾！ 父母都沒活到退休 她拒存錢理由曝光
艾希莉（Ashley Archambault）的父母都未能活到退休年齡，母親在她嬰兒時就去世，父親則在55歲時離世。這段經歷讓她對長期規劃抱持懷疑，更傾向把握當下，追求能立即帶來喜悅的生活。她在成長過程中便清楚意識到時間的有限，因此她希望旅行、陪伴家人、追求自己熱愛的工作，即使這意味著在退休儲蓄上有所忽略。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Line pay載具「少做1事」發票全飛了 他崩潰：難怪都一年沒中
2025年11月至12月的中獎發票號碼出爐！不少人中了發票獎金和親朋好友報喜，不過有一名網友分享，他發現自己掃了一年的Line Pay載具竟然輸錯一碼，讓他無奈的表示「難怪一整年都沒中獎」，同時他也呼籲大家綁載具的時候一定要再三檢查，不要跟他一樣錯過中獎機會。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
退休金算盤／長年期房貸 當心影響退休品質
美國總統川普日前在社群平台提出50年期房貸構想，希望降低年輕及中低收入家庭的購屋門檻。他將此比喻為「現代版羅斯福新政」，...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
迎接金馬年…16家銀行「發財水、發財金」登場 招財用法大公開
金馬年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，如中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等各大銀行都...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
權證市場焦點－旺矽 年營收攻高可期
迎AI新時代，晶片測試需求大增，測試介面三雄成當紅炸子雞，旺矽（6223）23日帶量再攻，終場以2,545元、上漲5.38％，收盤價寫歷史高，股價在三雄中雖敬陪末座，但23日漲幅卻後來居上，補漲意味十足。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
敢買凶宅才會發？ 命理師點名「4星座」 入手反而財運翻身
買凶宅真的能轉運發財？房價高不可攀，有人就將目標放在低於市價的凶宅，反而有機會因低價入手而翻身致富。EBC東森財經新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
焦點股》萬泰科：低軌衛星前景佳 滾量漲停
連接線廠萬泰科（6190）搭上低軌衛星題材，受惠於大客戶SpaceX拉貨，管理層看好今年相關營收年增至少2個百分點，帶動買盤搶先佈局，推升萬泰科股價亮起紅燈，截至上午9時41分暫報漲停價56.9元，成交量1.3萬張，漲停委買超過8900張。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
15檔補漲潛力股 抱過年
台股驚驚漲，23日早盤一舉突破32K大關，單月內接連飛越29K～32K四道整數千點關卡，惟專家預期，在美股財報、美國利率決策會議（FOMC）等變數，台股本周恐轉趨震盪，凱基金（2883）、廣達（2382）、興富發（2542）等15檔今年來漲幅落後大盤、2025年第四季營收季、年雙增，且三大法人買盤積極轉進股，有落後補漲潛力，投資人可安心抱股過年。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
北市都委會審議輝達進駐北士科案（2） (圖)
台北市都市計畫委員會26日下午審議輝達（NVIDIA）進駐北士科案，副市長李四川（左）出席會議。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
焦點股》藥華藥：新藥獲美國NCCN推薦 股價狂漲
藥華藥（6446）上週宣布，旗下新藥Ropeg用於新適應症原發性血小板過多症（ET）獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法。在正式取得藥證前即先獲國際權威診療指南的高度肯定，為Ropeg的ET美國市場布局再下一城，帶動今日藥華藥股價大漲，自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
自家產品變成尾牙摸彩獎項 發票開立及費用列報金額大不同
財政部中區國稅局今（26）日表示，最近是尾牙旺季，若營利事業將自家生產的產品，無償提供其他企業作為尾牙獎品犒賞員工，除了要視為銷售貨物，按時價開立統一發票；但列報交際費時，則要依實際成本價，兩者列報金額不同。太報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
不是血糖太高！糖尿病傷血管竟是「紅血球變節」 確診7年是健康分水嶺
糖尿病對血管的傷害可能比血糖高低更具「隱蔽性」。最新醫學研究發現，長期患有2型糖尿病（Type 2 diabetes）的人，體內的紅血球會隨時間產生質變，從原本負責輸送氧氣的「功臣」，轉化為直接損害血管功能的負面因素。這也解釋了為何患病時間越長的人，發生心肌梗塞與中風的風險越高。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【全球大頭條】紐時：習近平加強整肅共軍 專家指短期內攻台機率降｜#鏡新聞
中國國防部24日無預警拋出震撼彈，中共中央軍委副主席張又俠、以及中央軍委聯合參謀部、參謀長劉振立，兩人涉嫌嚴重違紀違法，遭到立案審查。中共解放軍報發文痛批，兩人嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託；嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；嚴重腐敗危害中共執政根基的政治等等。如今，繼2022年習近平任命的6位軍委成員中，如今就只剩張升民一人還在。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
被動元件漲價蔓延 大毅發出調漲通知
晶片電阻漲價潮持續擴散，台灣晶片電阻二哥大毅（2478）周末向客戶發出漲價通知，預計自2月1日調漲0402～2512尺寸厚膜電阻價格，繼龍頭廠國巨*（2327）喊漲之後，不僅跟進調漲家數激增，華新科（2492）、大毅分別將調漲的尺寸往下延伸至0201、往上延伸至2512尺寸，涵蓋了手機、筆電、通用伺服器等大宗用料，調漲的規格逐步蔓延。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
ASML財報倒數 台供應鏈聞香
半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）將於28日美股盤前（台灣時間28日晚間）公布2025年第四季暨全年財報，預期將牽動本周半導體產業表現，相關台系供應鏈包括家登（3680）、帆宣（6196）、公準（3178）、翔名（8091）等廠，多看好今年營運在ASML推升下，也可望跟進水漲船高。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃仁勳本周來台 有望同框蔣萬安
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本周再度來台，重頭戲將是出席30日輝達台灣分公司舉辦的尾牙活動。據悉，輝達與北市府雙方不排除安排黃仁勳與台北市長蔣萬安，就北士科簽約事宜有場同框見面會，但由於黃行事相當低調，行蹤成謎，二人何時會面仍未敲定，真正的簽約儀式後續將交由幕僚團隊於2月10日前執行。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晚起「北東」再轉濕冷！ 最冷時間點曝光｜#鏡新聞
今天(1/26)的好天氣，大家有好好把握嗎?聽說又要變天了，趕快把氣象時間交給鈺婷。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
雙利多 北市站前、士林商圈店租迎轉機
過去台北市不少熱門商圈店面市場最高租金單價都能破萬元，不過近年來除東區、西門町二大熱門商圈外，僅剩市府、饒河街、中山南西、永康等少數商圈店面租案，最高租金單價還能達萬元水準。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹市長選戰藍白合 綠營：提最強人選
為號召青年投入地方選舉，2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔昨辦民主營隊，面對綠營新竹市長人選不明...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言