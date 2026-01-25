達人私房股3／不追熱門也能賺 陳喬泓點名2檔兼顧成長與防禦好股

陳喬泓緊抱台積電，直呼沒有AI就變BI。

台股來到3萬點，投資人該如何從茫茫股海中尋找漲不停的績優股？投資達人陳喬泓指路表示，AI是基本配備，不過，要是搭配價值成長股，更能提升資產整體安全度。

曾是月薪3萬元的小美工，陳喬泓擅長從生活中選股，他曾買進紡織股儒鴻，獲利高達5倍之多。如今核心持股是台積電，他直言，AI不是選項，而是投資組合的基本配備。

「買股票一定是買最認同的，才抱得住。」他分享，自己大量使用ChatGPT與Google Gemini等AI工具整理資料、加快股票研究速度，深刻感受到AI技術已大幅改變人類生活，進而強化對AI的投資信念；而除了台積電，竹陞科技也是他長期關注的重要標的之一。

他指出，市場上不少公司雖然是台積電供應商，卻未切入半導體製程核心，因此容易被忽略，竹陞科技就是其一；但其實竹陞科技同時具備AI應用與台積電供應鏈兩大特性，屬於少數兼具「AI＋台積電供應鏈」的雙題材公司。

「台積電赴美設廠，當地人力成本高，配合度不如台灣，未來以智能工廠作為替代方案的機率大幅提升，這正是遠端操控與即時監控系統發揮關鍵作用的場域，必須能夠全天候掌握機台運作狀況，確保生產效率與穩定性。」而竹陞科技提供物聯網感測器、遠端監控系統與AI數據分析服務，透過GoBot（智能自動操作系統）、IoT（智能數據採集系統）與GoVision（感官監測系統），能協助客戶優化製程良率與生產效率。

從財務數據來看，竹陞科技的趨勢也已形成。2025年營收8.06億元，年增96.7%，去年股價還一度衝上1,020元，「要注意的是，高成長標的股價波動大，應採取分批進出策略。」陳喬泓提醒。

操作上，他採取保守的回推方式，「法人預估公司今年EPS（每股純益）為26至28元，搭配40倍本益比，合理股價區間在1,040至1,120元；若回到更保守情境，以EPS 25元、30倍本益比推算，約750元是相對合理價位。」

事實上，陳喬泓是在股價200多元時進場，當股價來到800元以上便開始逐步調節，目前仍保留約4成持股。他強調，若股價出現回檔，仍會考慮再度進場承接，作為中長期持股。

除了科技股，習慣從生活中選股的陳喬泓提到，因自己長期維持運動習慣，常駐地為「健身工廠」，所以進一步研究母公司柏文的營運模式。「我發現台灣人越來越注重運動，柏文專注在台灣市場，在現在的經濟環境下，可以期待營運表現穩定。」而這類型股票被陳喬泓視為防禦型標的，他評估，柏文市占率超過30%，現階段台灣健身人口滲透率僅約4.8%，仍有顯著成長空間。

法人估算，柏文去年全年EPS約8元，今年有機會提升自9.5至10元；陳喬泓認為，若股價來到15倍以下，甚至接近12倍，也就是142.5元以下是較具吸引力的進場區間，若股價漲至20倍本益比，則可考慮獲利調節，「買熟悉的股票，耐心緊抱，投資可以很輕鬆。」他再次強調。

