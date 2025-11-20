達仁衛生所唯一醫師將離職 衛生局啟動支援機制

台東縣達仁鄉衛生所唯一的專任醫師因個人規畫提出離職，預計任期至12月。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣達仁鄉衛生所唯一的專任醫師因個人規畫提出離職，預計任期至12月，消息傳出後，鄉民憂心恐「無醫可看」。對此，台東縣衛生局表示，將由高雄榮總與縣內各衛生所輪調支援門診，同時向中央申請增補人力，確保偏鄉醫療不中斷。

達仁鄉衛生所編制2名醫師，由護理長高雅英兼主任，因此所內實際僅1名醫師負責門診。對於醫師離職，衛生局副局長林郁文表示，該名公費醫師的服務年限「尚未完成」，但因個人規畫選擇離任，予以尊重，離職相關行政程序正辦理中，預計將服務至12月。

林郁文強調「民眾就醫權益不能中斷」，衛生局已啟動支援機制，包含高雄榮總將支援部分門診、縣內其他衛生所醫師輪調支援，並已向中央積極爭取公費生增補人力。此外，達仁鄉尚有台東基督教醫院承作的 IDS 巡迴醫療服務，持續照常進行。

