達仁鄉土坂村活動中心啟用 兼具聚會、教學與防災避難多元功能 展現部落建築美學

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】兼具聚會、部落教室與防災避難收容等多元功能的達仁鄉土坂村活動中心於今（1）日正式啟用。典禮由達仁鄉公所舉辦，邀請原住民族委員會、立法委員盧縣一、伍麗華、內政部、臺東縣政府、縣議會、達仁鄉民代表會及各村代表等貴賓蒞臨觀禮，共同見證新場館啟用的重要時刻。

典禮以在地的排灣族傳統祈福儀式展開，隨後由土坂青年會進行古謠傳唱，再由土坂文化健康站長者帶來「歡迎回家」的舞蹈演出，一同慶賀典禮圓滿亦象徵著世代傳承。

臺東縣政府表示，原有的土坂村活動中心興建於民國72年，屋齡已逾40年，歷經多次天災損毀，出現結構龜裂、漏水等情形，安全堪慮；加上空間狹小與動線不佳，已無法為村民提供充足的服務量能。新落成的活動中心總工程經費達3,652萬元，縣府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫及內政部花東基金補助共計2,700萬元，並由達仁鄉公所自籌約1,000萬元，共同完成重建。

縣府民政處指出，達仁鄉近年積極的提升公共服務設施品質，土坂村活動中心融合排灣族文化與現代建築美學，外觀以東排灣族傳統建築為靈感，屋頂線條與立面設計則呼應部落生活的節奏，內部空間更以排灣族的自然與神話記憶為設計核心，體現「文化融入建築」的精神，展現濃厚的在地文化特色。

全新落成的土坂村活動中心兼具多元功能與文化美學，平時可作為社區居民聚會、長者活動及部落教學空間，災害發生時更能發揮防災避難收容功能，成為結合生活、文化與安全的新型公共場域。