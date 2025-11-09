達仁鄉縫迴山海祭熱鬧登場，路跑×市集×音樂會引爆南迴觀光新活力

臺東縣達仁鄉114年縫迴山海祭路跑暨市集音樂會登場，吸引全台超過400名跑者共襄盛舉。 圖：臺東縣達仁鄉公所/提供

[Newtalk新聞] 「臺東縣達仁鄉114年縫迴山海祭路跑暨市集音樂會」11月8日盛大登場，吸引全台超過400名跑者齊聚達仁，用腳步與熱情感受南迴的壯麗山海與部落人文風情。此活動邁入第二年，由達仁鄉公所主辦，結合運動觀光、原住民文化、市集展售與音樂演出，成為南迴地區推動觀光與在地經濟的重要指標活動。達仁鄉長陳新輝進一步指出，未來將持續以「運動×文化×永續」為核心，整合公所、部落及企業能量，讓「縫迴山海祭」成為達仁鄉的年度品牌活動。

廣告 廣告

陳新輝表示，「縫迴山海祭」不僅是一場運動盛會，更是串聯地方文化與經濟的橋樑，達仁鄉擁有壯闊的山海地景與豐富的原住民族文化，透過路跑活動帶領跑者探索達仁鄉及沿途部落景色，讓更多人認識這片土地的自然與人文之美；活動同時透過市集及音樂會，帶動地方青年、部落商家夥伴，活絡部落經濟，達到「跑一場路、愛上一個地方」的目標。

現場同步舉辦「音樂市集」，集結在地部落特色產品、傳統文化技藝商品，包括野生蜂蜜、傳統阿拜美食、傳統編織工藝文商品等，展現達仁鄉豐富的文化創意能量。同時進行的「山海音樂會」由原住民表演團體輪番上陣，其中包括深受歡迎的太陽下山樂團、強迫人聲雙人組、海盜娛樂、Eylim以令、三十而立樂團等原民表演者，以歌聲與節奏喚醒山海記憶，讓跑者及遊客沉浸於達仁的文化氛圍之中。

這次活動能順利舉辦，除達仁鄉公所的規劃與執行外，多家企業與民間團體的熱心贊助與協助，包括立麗大酒店、知本金聯世紀酒店、金銳國際商標聯合事務所、E啦～達魯瑪克、去玩玩戶外探索、康杯_COMEBACK、織福實業有限公司、靖揚企業社、和易洋行貿易有限公司、VIGOR威谷鋅雞精(益佳行)等單位，以實際行動支持偏鄉活動，提供物資、宣傳與協助，展現企業對地方文化與永續觀光的關懷。

今年的縫迴山海祭不僅是一次體育活動，更是一場文化盛宴與地方創生行動，藉由推廣低碳旅遊與原住民文化體驗，帶動地方青年返鄉發展，創造更多在地就業機會與經濟效益。山與海的呼喚、歌聲與笑聲的交織，象徵達仁鄉以文化為根、以永續為路，縫出最動人的南迴風景。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰颱風逼近！最快週一下午發海警 北東「連兩天紫爆」雨灌東半部

（影）豐味苗栗結合綠星主廚 展現「從產地到餐桌」永續價值

縫迴山海祭路跑暨市集音樂會，吸引來自外縣市遊客參加。 圖：臺東縣達仁鄉公所/提供

2025縫迴山海祭路跑暨市集音樂會，達仁鄉長陳新輝(右五)及表演團體「三十而立」合影。 圖：臺東縣達仁鄉公所/提供

「山海音樂會」由原住民表演團體輪番上陣。 圖：臺東縣達仁鄉公所/提供