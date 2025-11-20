達仁鄉衛生所醫師離職 台東組聯防網 醫學中心進駐支援

達仁鄉衛生所公費醫師離職，衛生局啟動醫療支援應變機制，維護民眾就醫權益。（記者鄭錦晴攝）

針對台東縣達仁鄉衛生所公費醫師離職一事，台東縣衛生局二十日指出，已啟動醫療支援應變計畫；在公費醫師遺缺補實前的過渡期間，將由鄰近衛生所、高雄榮總、南迴診所等多方醫療團隊進駐支援，並搭配ＩＤＳ巡迴醫療服務，確保偏鄉醫療服務不中斷。

達仁衛生所唯一的專任醫師因個人規畫提出離職，預計服務到十二月；由於達仁地處偏遠，鄉民到市區看診，來回至少要半天時間，尤其在地老人家多，大多數在衛生局看病，擔心生病找不到醫生看。

衛生局表示，在衛生所醫師人力短暫空窗期，縣府已積極協調醫師公會及相關醫療資源，建構綿密的醫療防護網，目前的替代支援方案，包括醫學中心級支援，由高雄榮民總醫院派遣支援醫師，將醫學中心的專業資源帶入偏鄉。

另跨鄉鎮聯防，由鄰近的金峰鄉衛生所醫師將跨區支援；以及在地醫療協作，結合在地的南迴診所加入支援行列。

ＩＤＳ巡迴醫療持續運作，在既有的山地巡迴醫療服務照常運作，深入各部落提供巡迴看診，照顧交通不便的長者與居民。

衛生局長孫國平強調，已持續向衛福部協調公費醫師分發事宜，以儘速補足人力缺口。同時也建請中央針對公費生管理相關規範，研議維持偏鄉醫療量能運作機制，以維護民眾就醫權益。