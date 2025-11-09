達仁鄉114年縫迴山海祭路跑暨市集音樂會登場

達仁鄉一一四年縫迴山海祭路跑暨市集音樂會登場，吸引全台超過四百名跑者同場，以腳步與熱情感受南迴的壯麗山海與部落人文風情。 （達仁鄉公所提供）

記者王正平／高雄報導

「臺東縣達仁鄉一一四年縫迴山海祭路跑暨市集音樂會」登場，吸引全台超過四百名跑者同場，以腳步與熱情感受南迴的壯麗山海與部落人文風情。此活動邁入第二年，由達仁鄉公所主辦，結合運動觀光、原住民文化、市集展售與音樂演出，成為南迴地區推動觀光與在地經濟的重要指標活動。

達仁鄉長陳新輝表示，「縫迴山海祭」不僅是一場運動盛會，更是串聯地方文化與經濟的橋樑，達仁鄉擁有壯闊的山海地景與豐富的原住民族文化，透過路跑活動帶領跑者探索達仁鄉及沿途部落景色，讓更多人認識這片土地的自然與人文之美。同時，活動透過市集及音樂會，帶動地方青年、部落商家夥伴，活絡部落經濟，達到「跑一場路、愛上一個地方」的目標。

現場同步舉辦「音樂市集」，集結在地部落特色產品、傳統文化技藝商品，包括野生蜂蜜、傳統阿拜美食、傳統編織工藝文商品等，展現達仁鄉豐富的文化創意能量。同時進行的「山海音樂會」由原住民表演團體輪番上陣，其中包括深受歡迎的太陽下山樂團、強迫人聲雙人組、海盜娛樂、Eylim以令、三十而立樂團等六組原民表演者，以歌聲與節奏喚醒山海記憶，讓跑者及遊客沉浸於達仁的文化氛圍之中。

陳新輝進一步指出，未來將持續以「運動×文化×永續」為核心，整合公所、部落及企業能量，讓「縫迴山海祭」成為達仁鄉的年度品牌活動，藉由推廣低碳旅遊與原住民文化體驗，帶動地方青年返鄉發展，創造更多在地就業機會與經濟效益。他也感謝多家企業與民間團體的熱心贊助與協助，以實際行動支持偏鄉活動，提供物資、宣傳與協助，展現企業對地方文化與永續觀光的關懷。

今年的縫迴山海祭，不僅是一次體育活動，更是一場文化盛宴與地方創生行動。山與海的呼喚、歌聲與笑聲的交織，象徵達仁鄉以文化為根、以永續為路，縫出最動人的南迴風景。