達悟文化之旅1／因戴立忍而結緣 他拍《大海浮夢》記錄作家父子造舟過程

《大海浮夢》記錄藍波安父子潛水捕魚、伐木造舟的文化傳承之旅。 （目宿媒體提供）

紀錄片《大海浮夢》以影像交織出海洋文學作家夏曼・藍波安的個人經歷，以及達悟民族自1950年代至今的歷史變遷，是目宿媒體「他們在島嶼寫作」系列的新作。

導演周文欽入行逾20年，攝影師出身的他擅長人物及海洋題材，累積豐富的水下攝影經驗和專業技能。此次帶領團隊上山下海，完整記錄藍波安父子潛水捕魚、伐木造舟的文化傳承之旅，歷時3年完成作品。

2019年的夏天，周文欽與幾位海洋同好常在演員戴立忍的帆船上聚會，進而認識夏曼・藍波安。首次見面那天，周文欽捕捉到夏曼・藍波安下海打魚的畫面，並且把影片送給他。作家看了之後很喜歡，詢問是否願意記錄自己帶著兒子打造拼板舟的過程，周文欽慨然允諾，以拍攝者的角色參與這個已孕育3年的計畫。

周文欽擅長人物及海洋題材，累積豐富的水下攝影經驗和專業技能。

周文欽談及與戴立忍相識的機緣表示，他是透過一位幫戴立忍焊接帆船支架的學弟介紹，後來變成好朋友。周文欽表示，戴立忍很低調，為人慷慨，默默支持海洋相關公益事務。例如有團體針對台灣附近海域的塑料微粒進行調查，研究可能對環境造成的影響，需繞台一周採集樣本，戴立忍免費提供船隻供該團體使用。有時周文欽一行人也會搭船到龜山島，潛入海底清理卡在珊瑚上的廢棄流刺網。

海洋作家夏曼・藍波安曾在台北求學，年輕歲月的艱難與迷惘讓他逐漸察覺，大海始終在記憶深處召喚，最終帶著一家四口返回蘭嶼，重新學習族人捕魚、潛水、造舟等傳統技藝與生活技能。過程中他理解到，島上族人以口語傳述的經驗與故事本身就是海洋文學，這段返鄉學做達悟人的歷程，成為他日後創作的重要基礎。

周文欽表示，跟著夏曼下海後才真正明白在他眼中海的深度：「夏曼老師在水裡的優雅，是我怎麼追都追不到的。」電影不只記錄一艘拼板舟誕生的過程，也呈現一個文化如何透過身體、大地與行動得以延續。從山林到海洋，藍波安父子的默契和不起眼的日常動作，構成最具有力量的時刻，體現回家的意義。本片由目宿媒體出品發行，電影於1月9日全台上映，更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢。

