達悟文化之旅2／「夏曼體」語法特殊難理解 他們藉讀書會爬梳作家思想情感

夏曼・藍波安父子踏入山林，以造舟技藝延續三代傳承。（目宿媒體提供）

《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，此為「他們在島嶼寫作」系列最新力作，由目宿媒體出品。

導演周文欽回憶：「起初單純記錄父子造舟的過程，拍了一年多之後，透過朋友牽線連繫上目宿媒體，剛好他們早就想拍夏曼・藍波安，只不過拍攝人員必須上山下海，且要時常往返台灣和蘭嶼，不易找到適合的團隊。」由於周文欽已累積不少相關經驗，目宿媒體創辦人童子賢也欣然支持，促成合作。

為此，周文欽與團隊必須從頭開始、更全面地認識曼・藍波安，以及作家背後的文化和故事。他們組成讀書會，在一位文學顧問的帶領下逐一閱讀夏曼・藍波安的著作，了解作家的個人生命史及達悟族文化的特殊性，為接下來的拍攝工作奠定基礎。

《大海浮夢》出品人童子賢(右二)、傳主夏曼・藍波安（左二）、導演周文欽（左一）和政大台文所教授孫大川（右一）出席記者會。（目宿媒體提供）

周文欽舉例，達悟族是沒有文字的民族，夏曼・藍波安通常以母語思考，使用「借來」的華語文字創作，因此創造許多特殊語法，成為所謂的「夏曼體」。起初周文欽與團隊閱讀作品時，會因為內容顯得跳躍而無法理解，久而久之才逐漸明白文字背後的深意，更深入認識作家的思想與情感。

他說：「透過老師（指夏曼）的文字，你更可以理解他的童年生活、少數民族的純真和單純；或是他在都市求學，那段被歧視、被剝削、被打壓的歲月；到後來，你可以強烈感受到他回到自己的母體文化，重新學習、理解自己的主體，找回自己的過程。這些都是透過他一本一本的書，讓我們理解。」

本片經費從製作到後端的行銷都由目宿媒體支持，周文欽感謝出品方提供的規格與資源，以台灣的紀錄片製作環境來說實屬不易。他觀察，目宿媒體對傳主的高度尊重，體現在他們從製作到後端行銷都採取嚴謹細膩的方式，了解文學家的需求和互動的眉角。這樣的資源對紀錄片而言至關重要，幾乎「他們在島嶼寫作」系列的製作都是在跟時間賽跑，畢竟有些規劃要拍攝的對象年事已高，必須及時透過影像留下他們的身影。

