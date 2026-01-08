達悟文化之旅4／「啟蒙老師救了這部片！」 他喜獲關鍵素材完成《大海浮夢》
導演周文欽跟著藍波安父子上山拍攝造舟過程，完成紀錄片《大海浮夢》。 對達悟族來說，造舟是神聖、私密的事，通常不太對外公開，擔心觸犯神靈和山神；且每個家族各擁林地，不可跨界砍伐別人的樹。
周文欽坦言，在山上拍攝較辛苦勞累，但內心很興奮。他看見夏曼・藍波安的雙手因為白天做工、開墾而粗糙，且為了生存要做很多雜事，體現作家所說，讓身體日常勞動成為創作基石的「力體文學」。
夏曼・藍波安寫作的時間都在半夜，周文欽與他培養出默契，不必特別告知便前往書房拍攝，兩人當下毋須言語，各自專注手上的事情，拍完後周文欽會點頭示意離開。某天周文欽一如往常走進書房，夏曼・藍波安在沙發上睡著了，他照常捕捉畫面，注意到作家雙眼緊閉，眼球動得飛快，表示正在做夢。呼應《大海浮夢》主題，周文欽根據這顆鏡頭打造全片最具想像力的段落：在夢中，夏曼重返童年，星星、飛魚相伴，世界美好如初。
全片影像年代橫跨70年，分4個時期：包括1950年代的黑白政令片、1970年代已故法國人類學家維洛妮卡艾諾（Véronique Arnaud）留下的達悟族史料、1990年代李道明導演記錄夏曼・藍波安年輕時期與父親攜手造舟的畫面，以及周文欽自2019年起拍攝的影像，試圖以更深廣的視角呈現少數民族在資本化和現代化過程面臨的衝擊。
周文欽解釋，當初團隊累積很多素材，訪問夏曼・藍波安的逐字稿也有50萬字。剪輯之初沒有明確的大結構，且遇到一些無法克服的問題，卡關很多次。直到紀錄片導演丁雯靜提醒，李道明等人有拍過蘭嶼，周文欽趕緊連繫對方，順利取得影像，產生關鍵轉變，定調成現今的版本。
特別的是，李道明記錄了夏曼・藍波安與他的父親造舟過程，透過影像，觀眾可以理解，為什麼如今夏曼・藍波安也要帶著兒子造舟，背後隱含很深的個人情感，以及對父親的承諾。另一方面，李道明也是周文欽在北藝大念研究所的紀錄片啟蒙老師，周文欽笑說：「一晃20幾年過去，我居然還是靠老師才救了這部紀錄片，相當有趣。」
達悟文化之旅5／達悟族魚種分類「因人而異」 他們吃的魚等級最差
達悟文化之旅1／因戴立忍而結緣 他拍《大海浮夢》記錄作家父子造舟過程
