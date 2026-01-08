達悟文化之旅5／達悟族魚種分類「因人而異」 他們吃的魚等級最差

夏曼・藍波安返鄉後學習潛水捕魚的傳統技能，讓身體日常勞動成為創作基石。（目宿媒體提供）

《大海浮夢》導演周文欽從小喜歡海洋生態，為了水下攝影而考取逾10張潛水證照。他說：「在水下的準備工作是要先活下來，接下來再想怎麼穩定拍攝。」因此水下拍攝工作無法一蹴可幾，是歷經多次失敗才累積而成。

周文欽表示，除了確保安全，水下攝影要考慮的因素很多。以打燈來說，水是特別的物質，含有很多漂浮的懸浮微粒，如何把兩盞燈的角度調整到既可以把燈光投射到拍攝主體，又不會拍到微粒，是要克服的困難之一。

此外，水的色溫很複雜，每下降10公尺，海水會把很多顏色濾掉，到了水下30、40米，只看到藍、灰色，鮮艷的色彩都沒了，也需要克服。還有，水下拍攝時，人處於懸空狀態，會因海流而忽上忽下，如何讓攝影機穩定拍攝，也是一大挑戰。

廣告 廣告

夏曼・藍波安使用「借來」的華語文字創作，創造許多特殊語法，自成一格。 （目宿媒體提供）

身兼攝影師的周文欽，在水下攝影時會找潛水教練在一旁戒護。拍攝《大海浮夢》期間，蘭嶼的海水很透亮，視野很好，一直潛到水下30、40米都沒感覺，反而危險。因為在東北角，只要身處水下10幾米的環境就感覺很陰森，會心生恐懼。但蘭嶼的海水清澈，一不小心會潛到太深，且當地海流很強，外面就是黑潮，因此要特別謹慎。

周文欽表示，台灣四面環海，但是只有海鮮文化，沒有海洋文化。大家會在意魚的美味程度和價格，卻不了解捕魚的方式、地點和季節，甚至叫不出品種，可以說，台灣人的生活離海洋很遙遠。至於達悟族是海洋民族，他們把魚分成3類，即男人、女人和老人吃的。女人要哺育下一代，所以吃最好的魚。男人要工作，吃得飽即可，所以吃粗糙一點的魚；老人沒有生產價值，因此吃最差的魚，只要有魚的味道即可。

過去10多年來，周文欽參與拍攝的海洋或漁業生態紀錄片約30部。他透露，在船上工作要具備很多先天條件，例如不能暈船，也要有獨立完成工作的能力。由於出海時間長、工作環境惡劣，放眼業界，刻苦耐勞、喜歡這份工作的人少之又少，久而久之周文欽的名聲也口耳相傳。他笑說：「水深火熱的案子都往我這邊推，不過也正因累積這10幾年的海洋拍攝功力，才得以完成這部紀錄片。」

更多鏡週刊報導

達悟文化之旅1／因戴立忍而結緣 他拍《大海浮夢》記錄作家父子造舟過程

達悟文化之旅2／「夏曼體」語法特殊難理解 他們藉讀書會爬梳作家思想情感