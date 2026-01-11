達成停火協議 庫德族撤離阿勒坡

記者施欣妤／綜合報導

庫德族領導的「敘利亞民主力量」（SDF）11日表示，達成停火協議後，同意撤離敘利亞北部大城阿勒坡；該項最新發展，意味庫德族武裝組織正式撤出2011年內戰爆發以來在阿勒坡的據點，但未來仍將繼續控制在敘國東部與北部的半自治區。

敘利亞政府軍與庫德族勢力「敘利亞民主力量」，6日起在阿勒坡激烈交戰，造成至少30人死亡，超過15萬人流離失所。在國際斡旋下，10日達成停火，並啟動自阿勒坡庫德族控制區的撤離行動。「敘利亞民主力量」總司令阿布迪在「X」證實，阿勒坡阿什拉菲耶與謝赫馬克蘇德區域的平民與戰士，已開始撤往敘利亞北部和東部。

此次撤離意味最後一批庫德族戰士撤離阿勒坡。敘利亞內戰2011年爆發後，美國支持的「敘利亞民主力量」逐步控制敘國東北部與第2大城阿勒坡部分區域。敘國前總統阿塞德政權垮臺後，新任總統夏拉宣示整合各方勢力，但庫德族並不信任夏拉領導的伊斯蘭主義政府，兩方針對分權治理等議題分歧難解，凸顯敘利亞內部分裂問題。

美國敘利亞問題特使巴瑞克10日與夏拉會面，呼籲敘國與庫德族勢力「重返對話」。

「敘利亞民主力量」證實撤出阿勒坡後，謝赫馬克蘇德民眾舉國旗慶祝。（達志影像／路透社）