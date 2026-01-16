達成共識！台美關稅確定「15％不疊加」 AIT發文力讚：具歷史意義

政治中心／李紹宏報導

具歷史意義！台美關稅經過協議，台灣確定取得全球首個美「232條款關稅優惠」待遇的國家，且雙方敲定對等關稅15％不疊加。對此，美國在台協會（AIT）今（16）日特地發文稱讚，「該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係」。

行政院副院長鄭麗君與美國商務部長Howard Lutnick會面，並在會後達成共識，敲定台灣對等關稅調降為15%且不疊加。（圖／行政院提供）

AIT在臉書發文指出，和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）於今日正式簽署一項具有里程碑意義的貿易協議。此項協議旨在深化美台戰略經濟夥伴關係，透過強化美國本土半導體供應鏈，提升美國經濟韌性與國家安全，並確保美國在關鍵科技領域的全球領導地位。

強化AI、半導體合作！台灣輸美貨品稅率上限15%

根據協議內容，台灣將積極協助美國深化在五大關鍵領域的投資與合作，包括半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信產業、生物科技。

AIT強調，為促進雙邊貿易平衡，協議中訂定了明確且具可預測性的關稅架構：

1.對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15％。

2.對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15％。

3.美國將對學名藥、其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用0％的對等關稅。

4.未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。

5.在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳《232條款》關稅；超過配額的進口，則適用較低的優惠《232條款》稅率。

6.已完成在美國晶片建設計畫的台灣企業，仍可規劃產能最多1.5倍的進口而免繳《232條款》關稅。

台灣成首例！獲美國《232條款》最優惠待遇

值得注意的是，本協議的亮點在於對台灣半導體製造商投資美國的實質獎勵。未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將視企業在美投資進度給予關稅豁免配額：

1.興建期間獎勵：凡在美國新建產能且經核准的台灣企業，在建設期間，其輸美產品免繳《232 條款》關稅之配額，最高可達該計畫規劃產能的2.5倍；若超過配額，亦可適用較低的優惠稅率。

2.完工後獎勵：對於已完成美國晶片廠建設的企業，仍可享有規劃產能1.5倍的進口免稅配額。

針對美台最新簽署的歷史性貿易協議，率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君更表示，台灣已成為全球第一個針對美國未來可能課徵的《232條款》關稅，取得「相對完整且最優惠待遇」的國家，象徵著台美戰略夥伴關係的重大突破。

