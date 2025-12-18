達成基金會捐投縣280萬元助弱勢 許淑華致謝

達成慈善基金會捐款二百八十萬元助弱勢，縣長許淑華代表接受。（記者蔡榮宗攝）

南投縣長許淑華昨（十八）日上午在縣長室大會客室，接見財團法人達成慈善基金會陳魏玉瑩董事長及基金會成員，並代表接受新臺幣二百八十萬元捐款及致贈感謝狀表達誠摯感謝。許縣長表示，該筆捐款將用於幫助縣內弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，並支持兒少教育發展帳戶，期許這份善舉能喚起社會更多關注與參與，凝聚各界力量，讓公益力量遍及每個角落。

許縣長說，來自桃園的達成慈善基金會，是知名的慈善團體，每年募集善心人士的捐款約達三千萬元規模，用以照顧全國弱勢朋友；自一○六年迄今累計已捐助本縣一千三百二十萬元，其中喪葬補助一千五百四十八戶，兒少儲蓄支持一千九百三十四名，顯見該會對縣府的信任及對南投縣的深厚關懷。

此次是該會今年第二次到南投捐款，共捐贈二百八十萬元，其中二百五十萬元投入「南投縣弱勢家庭公益（棺木代金）實施計畫」，以專款專用方式協助無力負擔殮葬費用的家庭，減輕經濟壓力。另三十萬元投入「兒童及少年未來教育與發展帳戶」計畫，協助遭遇困境、無法持續繳存的家戶，避免孩子儲蓄中斷。善款將會存入社會救濟會報專戶，由社會及勞動局專責管理，確保發揮最大效益。縣府會持續把社會福利做好，民間善款一定會妥善運用，讓慈善團體及捐款人放心，也讓更多南投民眾受惠。