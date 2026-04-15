白沙屯媽祖北返回鑾 進香現場實況、目前位置一次看
達成慈善基金會捐350萬 為桃園弱勢家庭減輕治喪負擔
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桃園市政府今（15）日舉行「財團法人達成慈善基金會捐助聯合奠祭善款儀式」，由董事長陳魏玉瑩率團隊捐贈350萬元予桃園市社會救助基金，用於聯合奠祭所需的愛心棺木、骨灰罐、壽衣及蓮花被等喪葬用品，協助經濟困難家庭減輕治喪負擔。市長張善政代表市府致贈感謝獎牌，肯定基金會長期投入公益，讓弱勢家庭在人生最艱難的時刻，仍能為親人舉辦莊嚴而體面的告別儀式。
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民政局長劉思遠表示，聯合奠祭是桃園市重要的殯葬關懷服務，能在民眾最需要幫助的時刻提供支持，讓弱勢家庭也能安心送別摯親。達成慈善基金會長期投入公益，持續以實際行動回饋社會，不僅減輕家庭治喪負擔，也讓城市更具溫度與關懷。
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達成慈善基金會自101年起投入聯合奠祭公益行動，從早期每年捐助50萬元，到近3年提升至每年350萬元，15年來累計捐助金額已達2828萬元，已協助上千個弱勢與邊緣戶家庭減輕喪葬負擔。透過簡約而莊嚴的聯合奠祭服務，讓往生者獲得尊重的送別，也讓家屬在困境中仍能安心完成最後一程。
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聯合奠祭透過結合社會公益力量，提供弱勢家庭基本治喪所需的相關用品與儀式服務，減輕經濟壓力，也傳遞社會溫暖。達成慈善基金會除長期捐助聯合奠祭外，也投入弱勢家庭關懷、偏遠地區國中小學特色社團支持等公益計畫，並已在桃園市捐贈桃園市消防局救護車5輛；目前更積極籌備再捐贈2輛全新救護車，未來並持續以實際行動回饋社會，守護市民生命安全。
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