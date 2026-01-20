達文西單孔SP手術治療成功破300例 童綜合成立觀摩中心

童綜合醫院成為突破300例執行達文西單孔手術的醫院，今日舉辦「婦科達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌典禮」。（圖：童綜合醫院提供）

童綜合醫院2025年5月23日率先引進達文西單孔SP機械手臂手術系統後，婦產部劉錦成主任也在5月24日成為全台率先執行婦科單孔SP手術的醫師。童醫院統計在泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸外科等專業團隊執行手術下，到2025年12月31日的手術個案數為309例，成為突破300例執行達文西單孔手術的醫院，因為豐富專業的達文西手術經驗，獲得患者的信賴，20日舉辦「婦科達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌典禮」。

因為不斷學習交流各項尖端醫療技術，婦產部劉錦成主任成為婦產科Xi 指導老師後，也於2025年12月取得「婦產科達文西單孔SP手術觀摩中心」指導老師，成為全國首位擁有雙重指導資格的婦產科醫師，截至一月份進行的達文西單孔手術個案數，童醫院的婦產科手術量已達142例，婦產科單孔SP 總手術執行數量居2025年全國首位且己成功執行各項不同婦科術式。今日舉辦「婦科達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌典禮」，不僅童綜合醫院醫療團隊到場見證外，直覺公司楊繼盛副總裁暨總經理等貴賓也共襄盛舉，更邀請了患者現身進行疾病與接受單孔SP治療的分享，希望讓更多擁有同樣困擾的女性朋友都能獲得最好的治療成果。

現身分享的王小姐說，之前就曾經因為子宮肌瘤進行過治療，去年10月左右再出現月經後出血量大且伴隨血塊問題，經由劉錦成主任看診並且進行超音波檢查，發現子宮內膜疑似異常，當天門診就安排子宮鏡檢查，確認子宮內膜有病變，劉主任建議若沒有懷孕需求可進行子宮摘除，回家後與家人商量，最後決定在11月進行達文西單孔子宮切除術及雙側輸卵管切除術，手術順利且幾乎看不出手術痕跡，也沒感覺術後不適，術後確認出現子宮內膜複雜性增生，還好有聽從劉主任建議，避免未來發展成為子宮內膜癌的可能。

直覺公司楊繼盛副總裁暨總經理表示，恭喜童綜合醫院成立『婦產科達文西單孔SP手術觀摩中心』，這不僅是對劉錦成主任及團隊卓越醫療技術的肯定，更代表台灣婦科微創手術已達到國際領先水準。從童醫院的臨床數據可以看出達文西手術為病人創造的實質價值：單孔SP手術大幅減少出血量、縮短住院天數，讓病人能更快回歸正常生活。很榮幸能與童綜合醫院這樣重視病人價值與醫療品質的夥伴合作，共同為台灣女性提供與國際同步的尖端醫療服務。

婦產部劉錦成主任指出，達文西單孔（SP）機械手臂進行婦科手術只需經過單一小切口（約2.5cm），就能實現複雜手術的微創操作，大大提升了患者的恢復速度和美容效果及減少出血量。無論是進行子宮肌瘤切除術、子宮切除術及子宮內膜癌症分期等良性與惡性婦科疾病手術，SP系統因為其可彎曲、多關節的手術器械，以及3D高清攝影鏡頭，實現了更靈活的操作和更清晰的視野，從而使得手術更加精確，減少組織損傷的發生，出血量明顯變少，進而提升患者恢復速度並減少併發症風險。

童敏哲董事長暨總院長強調，童綜合醫院始終堅持醫療品質不斷提升，以病人為中心為其核心目標。目前醫院泌尿外科歐宴泉院長、耳鼻喉科部蔡青劭副院長及婦產部劉錦成主任，三人先後獲得達文西Xi 及SP機械手臂手術觀摩中心指導老師資格，不僅代表了國際級認證、肯定三名醫師在各自領域的精湛技術與豐富經驗，也顯現童醫院不受地域限制，也成為全台重要的達文西手術培訓醫院。童綜合醫院未來將不斷精進醫療技術與設備，為任何有需要的民眾帶來與國際同步的尖端醫療服務。（張文祿報導）