【達文西手臂+光纖雷射】三總甲狀腺手術 精準微創不留疤
記者范瑜／臺北報導
三軍總醫院昨日舉辦醫療成果記者會，由耳鼻喉科部主治醫師劉紹正發表甲狀腺手術治療的最新進展。劉紹正指出，為提升甲狀腺手術精準度與安全性，醫院應用達文西機械手臂系統結合光纖雷射技術，為合適患者提供兼顧腫瘤切除安全與外觀考量的微創手術選擇，有效提升患者生活品質。
劉紹正表示，三總已成功完成多例達文西甲狀腺手術案例，其中一名26歲初期甲狀腺癌患者，對癌症治療安全與外觀高度重視，醫療團隊建議採達文西甲狀腺手術，並結合光纖雷射進行精準切除，手術過程順利，術後癌症控制良好，且因手術採遠端切口設計，頸部未留下明顯疤痕，外觀成果令患者相當滿意。
劉紹正指出，相較於傳統甲狀腺手術需在頸部留下明顯切口，達文西甲狀腺手術採用遠端切口設計，常見路徑包括腋下、乳暈、耳後或鎖骨下，使頸部外觀幾乎不留疤痕；達文西系統提供高解析度3D立體視野，並可放大手術視野，有助於在狹小的頸部空間中，清楚辨識喉返神經與副甲狀腺等關鍵結構，提升操作精細度與穩定性。
劉紹正進一步說明，在達文西甲狀腺手術中，進一步導入光纖雷射，利用機械手臂高度靈活且穩定的特性，在狹窄、深層的手術環境中精準操控雷射能量。由於機械手臂可模擬甚至超越人手腕的旋轉角度，使雷射在切割組織與保護喉返神經時更為精準，特別適合早期甲狀腺癌、良性腫瘤或單側病灶患者，在兼顧腫瘤切除安全性的同時，也滿足患者對外觀與生活品質的期待。
三總為患者提供兼顧腫瘤切除安全與外觀考量的微創手術選擇。（記者范瑜攝）
