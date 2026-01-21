達文西手術精準切除 長庚助乳癌患者保留外觀

根據國民健康署二○二二年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每十萬人口九十二人，持續蟬聯女性癌症首位。林口長庚乳房醫學中心郭玟伶主任表示，女性過去害怕的乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，如今用單臂手術系統僅需單一切口，只要最小約二‧五公分即可完成多角度操作，突破過去傳統手術或內視鏡手術的盲點，在保留美觀的前提下做精準的癌症切除。

旅居美國的四十二歲陳小姐，在美國被診斷為右側第二期乳癌，須接受全乳切除，爾後得知有親友曾罹患乳癌並在長庚接受達文西手術後復原良好，而返台就診。經影像評估，其乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，但陳小姐身形纖瘦，腹部沒有足夠的脂肪組織可用來重建乳房，因此選用矽膠義乳進行切除乳房後的立即性重建。術後病理檢驗結果顯示，切緣乾淨，陳小姐返美接受後續治療，經化療和放射線治療後，目前也接受口服荷爾蒙治療和標靶治療，並定期於美國及台灣兩地追蹤。

林口長庚醫院統計，二○一八至二○二二年乳癌治療成效，第一至四期的年齡調整存活率分別為九十六‧三三%、九十二‧八六%、八十三‧五二%與四十九‧九%，各期表現皆優於全國醫學中心平均值。

長庚醫療體系自二○二二年起率先啟動「達文西單臂手術系統（Single Port,SP）」臨床試驗，累積多科臨床手術案例，乳頭保留式乳房全切除手術為核心研究術式之一。二○二五年十月底再成立乳房醫學中心，更實質強化對乳癌病患的醫療服務，其中，機械手臂輔助手術是一大亮點。

郭玟伶主任指出，達文西單臂手術系統僅需單一切口，最小約二‧五公分即可完成多角度操作，透過高解析三維立體影像與十倍放大倍率，機械手臂能在狹小空間中靈活旋轉，克服人體的解剖曲度限制，進行進行精細的組織剝離、隱藏傷口、減少術中出血，是非常適合使用在乳房切除手術的機械手臂系統，可以突破過去傳統手術或內視鏡手術的盲點，在保留美觀的前提下做精準的癌症切除。

郭玟伶主任帶領的長庚乳房達文西團隊，自二○一八年迄今已完成三百多例乳房達文西手術，自二○二一年取得SP執刀醫師資格後，於二○二二年執行臨床試驗至今已累積執行超過五十例SP單臂達文西乳房切除，除與韓國及歐美專家技術分享外，二○二五年十月更成功舉辦台灣首次乳房達文西實境手術示範。在完整的手術流程進行和嚴格執行手術登錄與術後結果監測下，手術切緣陽性率僅二%，乳頭保留式全切下乳頭復發率僅一‧二%。

除技術研發推展外，也合併暨有的乳房自體組織顯微皮瓣重建，還有乳房神經重建，以及創新技術同時使用機械手臂取得腹部皮瓣的「全機械手臂乳房切除與重建手術」，達成自然的乳房外型和感覺功能重建。跨科手術團隊九位醫師迄今共發表近二十篇研究論文，經常受邀國際演講，更吸引國內外乳房與整形外科醫師申請觀摩。