達文西機械手臂結合光纖雷射 打造精準甲狀腺手術新選擇

三軍總醫院 耳鼻喉科部 劉紹正 主治醫師

隨著甲狀腺結節與甲狀腺癌診斷率逐年提高，民眾對手術安全性與術後生活品質的期待也日益提升。三軍總醫院耳鼻喉科頭頸外科團隊近年積極發展達文西甲狀腺手術，由劉紹正主治醫師領軍，透過機械手臂系統結合光纖雷射技術，為合適患者提供兼顧腫瘤切除安全與外觀考量的微創手術選擇。

劉紹正醫師指出，甲狀腺手術的適應症需綜合細針抽吸細胞學（FNA）結果、影像特徵、臨床症狀與患者需求進行整體評估。無論是惡性或高度懷疑惡性的腫瘤、造成吞嚥或呼吸壓迫的良性結節，或藥物控制不佳的甲狀腺亢進症，皆應由具經驗的頭頸外科醫師進行審慎判斷，選擇最合適的手術方式。

無頸部切口，兼顧視野與神經保護

相較於傳統甲狀腺手術需在頸部留下明顯切口，達文西甲狀腺手術採用遠端切口設計，常見路徑包括腋下、乳暈、耳後或鎖骨下，使頸部外觀幾乎不留疤痕。

達文西系統提供高解析度 3D 立體視野，並可放大手術視野，有助於在狹小的頸部空間中清楚辨識喉返神經與副甲狀腺等關鍵結構，提升操作精細度與穩定性。

劉紹正醫師特色手術：達文西結合光纖雷射

劉紹正醫師在達文西甲狀腺手術中，進一步導入光纖雷射，利用機械手臂高度靈活且穩定的特性，在狹窄、深層的手術環境中精準操控雷射能量。

由於機械手臂可模擬甚至超越人手腕的旋轉角度，使雷射在切割組織與保護喉返神經時更為精準，特別適合早期甲狀腺癌、良性腫瘤或單側病灶患者，在兼顧腫瘤切除安全性的同時，也滿足患者對外觀與生活品質的期待。

臨床上，三軍總醫院已成功完成多例達文西甲狀腺手術案例。劉紹正醫師分享，其中一名 26 歲年輕女性患者，經檢查確診為初期甲狀腺癌。在充分評估腫瘤分期與病灶位置後，考量患者對癌症治療安全性與外觀保留的高度重視，醫療團隊建議採用達文西甲狀腺手術，並結合光纖雷射進行精準切除。

手術過程順利，術後追蹤顯示，癌症控制良好，患者恢復狀況穩定，且因手術採遠端切口設計，頸部未留下明顯疤痕，外觀成果令患者相當滿意。此案例亦顯示，在適當評估與專業操作下，達文西甲狀腺手術能在兼顧治療成效的同時，提升年輕患者對生活品質與自信的照顧。

達文西手術減輕頸部不適，回歸生活更安心

在術後照護方面，達文西與傳統手術的核心觀察重點相同，包括是否出現血腫、呼吸道壓迫、聲音沙啞或吞嚥不適等情形。不同的是，達文西手術患者多半頸部不適較輕，但術後初期可能出現腋下或胸前痠痛與麻木感，通常會在數週內逐漸改善。由於傷口隱蔽，對日常社交與心理層面的影響相對較小。

依病灶特性量身規劃，選擇最適切的手術方式

劉醫師強調，達文西甲狀腺手術並非全面取代傳統開放式手術，而是提供合適患者另一項選擇。對於腫瘤體積過大、廣泛侵犯周邊組織，或曾接受頸部手術與放射治療的患者，傳統手術仍可能是更安全的方式。

最理想的治療策略，仍是由具經驗的頭頸外科醫師，依據病灶特性、身體條件與個人需求，量身規劃最適切的手術方案。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為達文西機械手臂結合光纖雷射 打造精準甲狀腺手術新選擇