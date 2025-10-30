達明機器人化身圖書管員 青埔圖書館AI取書服務上線

達明機器人打造全台首創「AI機器人預約自助取書系統」。（圖／達明機器人）

達明機器人宣布，在桃園青埔圖書館建置全台首創「AI機器人預約自助取書系統」，結合達明的AI協作機械手臂與自走車，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，為圖書館導入人機協作應用。

達明機器人表示，AI協作機器手臂內建機器視覺辨識系統，配合高精度的運動控制，能自動辨識書籍位置、動線與放置區域，當讀者在線上系統預約後，機器手臂便與自走車協同取書、運送至「讀者待取區」。整個過程全由AI自動完成，實現「零等待、零誤差」的智慧取書體驗，讓圖書館的借閱服務邁向自動化新境界。

廣告 廣告

而在閉館時段，機器手臂可以持續運作，達明表示，機器手臂與自走車協助館員搬運書籍、整理，系統透過AI任務排程自動分配搬運任務，將書籍從「館員上架區」移至「讀者待取區」，減少人力需求，並讓書籍流通流程持續運作。

達明強調，此應用整合達明機器人長年在AI賦能機器人的技術成果，將AI協作機器人從工業製造推進至教育與文化場域，讓圖書館能同時兼顧科技效率，開創出以人機協作為核心的全新服務型態。



回到原文

更多鏡報報導

廣達金孫發威！達明機器人上市首日飆漲近一倍 明年營收估增20～30％

廣達「金孫」達明機器人將上市 林百里：我這個做爺爺的真的很開心 給金孫打80分

中國機器手臂只有一半價錢 達明機器人怎麼搶下中國客戶高達200隻手臂的大訂單？