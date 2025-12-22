達明機器人攜手台船 直球挑戰造船「極限焊接」 明年亦導入達明手臂試產機構件

達明機器人董事長何世池（黑西裝上衣者）在台船現場了解作業情形。（圖／達明機器人）

達明機器人宣布，與台船共同開發最具挑戰性的「狹窄空間焊接」應用，並導入達明機器人TM3 AI協作機器人，以輕量機身、原生AI視覺進行技術驗證與應用規劃。另外台船也宣布，已規劃自動化示範產線，導入達明機器人技術進行船舶構件生產，並預計明年進入試量產階段。

達明投入焊接應用已有多時，並為此推出AI焊接協作機器人，已成功導入多項高門檻重工業場域，包括大型鋼構建材、機場航廈工程，以及離岸風電的高精度焊接需求。而達明與台船、美國智慧銲接業者AMET，更早在今年三月便簽署策略聯盟簽署合作備忘錄，聯手打造機器人造船製程。

焊接技術是船舶製造的進入門檻之一，加上造船產業的船艙內部空間狹窄，船體結構複雜、焊接風險高，也讓全球各大造船廠的自動化瓶頸仍舊非常高。

達明表示，船舶焊接不僅大型自動化設備難以進入，傳統人工焊接更必須高度仰賴經驗，且伴隨工安與缺工壓力，也因此，達明與台船藉由輕量的達明TM3 AI協作機器人，展開技術驗證與應用規劃，除了看中TM3機身輕巧，有機會代替焊接工人進入船艙內部、雙層底等施工困難區域工作之外，AI協作機器人內建視覺系統能即時辨識焊道與工件位置，即使在光線不足、結構複雜的環境中，仍有機會透過AI演算法維持穩定作業品質。

另外，達明透露，台船亦已規劃自動化示範產線，導入達明機器人技術進行船舶構件生產，並預計於明年進入試量產階段，可望緩解全球焊接人才短缺問題，同時提升大型散裝輪與貨櫃輪的生產效率與作業安全。

達明機器人董事長何世池表示，2026年是達明機器人的關鍵轉折點，將從協作機器人、邁向物理AI的實踐者與領航者。他進一步指出，達明機器人將持續以AI技術賦能機器人本體，讓AI協作機器人不只「能動」，更能透過視覺與大腦「看得見、想得通、做得準」。



