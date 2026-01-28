達明機器人進駐航太供應鏈 近50台協作機器人釋放8萬小時產能

【記者呂承哲／台北報導】全球AI協作機器人品牌達明機器人（4585）宣布，成功協助高科技金屬精密機構製造商經寶精密（jpp-KY）完成大規模自動化轉型。面對航太產業「少量多樣」的高難度製造特性，經寶精密透過導入近50台內建AI視覺的協作機器人（TM AI Cobot），完成多項關鍵製程自動化，並成功釋放超過8萬小時的人力工時，為精密製造導入AI轉型提供具體示範。

經寶精密長期服務航太、通訊、醫療與自動化設備等產業，產品線變化頻繁，傳統自動化設備在換線時需反覆校準，且高度依賴人工目視檢測，導致停機時間長、品質穩定度受限。達明機器人以內建AI視覺的協作機器人切入，將視覺辨識與機械手臂控制整合於單一平台，成為突破製程瓶頸的關鍵。

在實際應用上，TM AI Cobot可透過視覺定位快速辨識不同尺寸與形狀的工件，大幅縮短換線設定時間，提升產線彈性，符合「少量多樣」的生產需求；同時，結合AI深度學習的影像判讀能力，協作機器人亦廣泛應用於品質檢測，能精準判斷螺絲鎖附、鉚釘打孔與金屬配件公差，降低人為疲勞造成的漏檢風險，確保航太等高規格產品品質。

根據雙方合作成果，目前專案預計導入約50台不同負載等級的協作機器人，應用橫跨10項製程，包括螺絲鎖附、打鉚釘、沖壓、噴漆與點焊等高重複性或具工安風險的作業。透過自動化導入，經寶精密每年可釋放約8萬小時人力工時，不僅紓解製造業長期缺工壓力，也讓原本從事高風險作業的人員，轉型投入產線管理與技術職務，提升整體營運效率與職場安全。

值得注意的是，此次自動化專案展現高度可複製性。導入歷程顯示，經寶精密曾在一個月內於伺服器組裝產線快速複製並部署多個自動化站點，顯示系統具備快速擴散能力。達明機器人指出，協作機器人操作介面與原廠培訓機制，有助企業內部團隊在短時間內掌握核心應用，降低對外部系統整合商的依賴。

展望未來，雙方合作將持續深化，經寶精密已啟動新一輪應用開發，涵蓋打磨與更進階的測試機台整合。達明機器人表示，將持續透過24小時不間斷的自動化產能與在地化技術支援，協助製造業客戶在AI導入過程中，同步提升產能彈性與品質穩定度，加速精密製造邁向智慧化。

