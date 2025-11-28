達明營運長看好需求續強 輪型機器人明年下半展開外測

達明規劃於明年下半年釋出平台供研究單位與合作夥伴進行外部測試，完成基本動作控制後再依應用調整。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕達明(4585)營運長黃識忠表示，全球製造業自動化需求持續上升，預估明年協作型機器人市場需求將年增約兩成，屬於產業平均增幅。公司旗下人形與輪型機器人仍在原型階段，預計明年下半釋出平台，供研究單位及合作夥伴進行外部測試，完成迭代後再依應用調整至A2等級，逐步推向市場。

黃識忠指出，協作型機器手臂因能與人共作、不需安全圍籬且部署彈性高，明年市場規模成長率可達18%至19%，明顯高於傳統工業手臂的4%。達明以視覺鏡頭導引方式降低教導複雜度，只需標定一個參考點，系統即可自動定位所有工作點位，縮短部署流程。在成功案例中，客戶僅用1個多月的時間便完成30多台手臂導入。

黃識忠認為，在AI技術導入之後，能進一步提升協作手臂的應用價值。以鎖螺絲作業為例，達明透過斜角鏡片拍攝，由AI判斷螺絲是否擺正，避免鎖偏；於汽車組裝線上，AI模型可在80秒內檢查超過120項內容，包括皮椅配色與保護膜，讓品管作業兼具速度與準確度。達明也提供AI訓練工具，客戶可自行以「OK」與「NG」影像建立專屬模型，並在手臂端推論，讓設備具備更高智慧與問題解決能力。

黃識忠提到，機器人落地應以需求強度排列：第一階段為製造與物流，因缺工與輪班需求最迫切；第二階段為B2B服務；家庭型機器人則屬最後階段。業界常見的「跑步、翻跟斗」等表演功能雖吸睛，但無助於解決產線痛點。真正有市場價值的，是焊接、鎖螺絲、品檢、物料搬運等能提升產線效率的應用。

談到台灣競爭力，黃識忠看好台灣在馬達、減速機、控制器等零組件供應鏈完整，具備整合硬體、視覺方案與AI模型的能力，加上在半導體與電子產業累積的產線Know-how，使台灣更能針對實際痛點提供可直接上線的整體解決方案，而非僅提供手臂產品，形成品牌價值差異化。

在區域市場方面，目前北美電子與半導體產線的自動化需求正上升，黃識忠認為，台灣供應商因導入速度快、配合度高，具備切入契機。以達明而言，未來是否在美設廠，關鍵決定性因素在於北美需求規模是否足以支撐當地生產線，目前當地營收占比仍然偏小，將持續觀察。關稅部分，公司與客戶透過協調方式分攤成本，未採固定模式。

人形與輪型機器人方面，達明仍處於原型階段，需進行多輪迭代。公司規劃於明年下半年釋出平台供研究單位與合作夥伴外測，完成基本動作控制後再依應用調整，朝A2平台目標前進。同時也投入視覺語言模型(VL-M)與大語言模型(LLM)，讓機器人能理解自然語言任務，並整合台灣供應商的大腦、小腦運算模組，提升本地推論與自主能力。

黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。協作手臂成長、AI視覺落地、台灣整合能力與北美需求等趨勢，正共同推動下一波自動化浪潮。未來十年比的不是誰的機器人最會「表演」，而是誰能真正幫企業提升效率、補足缺工與降低錯誤。

